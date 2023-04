SALVINI VA IN GIRO PER L'EUROPA A CACCIA DI SOLDI PER IL PONTE SULLO STRETTO – PRESO ATTO CHE NON CI SONO LE COPERTURE ECONOMICHE PER REALIZZARE L'OPERA DA 15 MILIARDI (COME CERTIFICATO DAL DEF), IL “CAPITONE” PREPARA UN TOUR PROMOZIONALE NEL CONTINENTE, PER ILLUSTRARE I VANTAGGI DEL PROGETTO E CERCARE FINANZIATORI: “È UN DIRITTO COLLEGARE ROMA, PALERMO E BERLINO” – LA COMMISSIONE EUROPEA È PRONTA A COPRIRE IL 50% DEI COSTI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULL'IMPATTO AMBIENTALE…