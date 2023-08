GLI AMERICANI STANNO MESSI MALISSIMO: DEVONO DECIDERE SE RIDARE IL PAESE IN MANO A UN NONNETTO O A UN BANDITO – DAL SONDAGGIO DELLA "ASSOCIATED PRESS", CHE HA CHIESTO AGLI AMERICANI DI ESPRIMERE LA LORO OPINIONE SUI DUE CANDIDATI, EMERGE UN QUADRO IMPIETOSO: LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVISTATI È PREOCCUPATA PER IL RINCOGLIONIMENTO DI BIDEN. D’ALTRA PARTE TRUMP VIENE BOLLATO COME “UN BUGIARDO, UN CORROTTO E UN DISONESTO”. ANNAMO BENE…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

Il nonnino contro il bandito. O l’ “idiota” contro l’“arrogante”. Quello che sembra il plot di un film alla Tim Hill potrebbe essere il tema delle elezioni presidenziali americane nel 2024. Il presidente Joe è “vecchio” e “confuso”. L’ex presidente Donald Trump “corrotto” e “disonesto”. E’ così che gli americani vedono i due probabili duellanti alle presidenziali del 2024. Il quadro poco lusinghiero emerge dal sondaggio lanciato a metà agosto da Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research, che ha chiesto agli americani di esprimere liberamente la loro opinione sui due candidati. La maggior parte degli intervistati, inclusi gli elettori democratici, ha indicato nell’età il problema maggiore per Biden.

[…] Su Trump i giudizi sono più morali: dopo essere stato incriminato quattro volte in cinque mesi, per un totale di novantuno capi d’accusa, il tycoon ha perso la sua area di incontestabile. Per il 15 per cento è un “corrotto”, per l’11 per cento un “cattivo personaggio”, per l’8 “bugiardo” e “disonesto”. Il tycoon appare “buono” solo per l’otto per cento.

Anche se i risultati sono legati all’appartenza politica degli intervistati, il dato più evidente rispetto al passato è il fatto che nessuno dei due si salva. […] Anche tra coloro che si definiscono democratici, gli aggettivi più usati per definire Biden sono “vecchio”, “datato”, per il 26 per cento, “lento” e “confuso” per il 15. Tra gli elettori progressisti il 28 per cento considera l’età il problema principale, mentre sulla capacità politica nutre dubbi l’11 per cento. I termini per inquadrare Trump rientrano nei giudizi morali. Il 6 per cento lo vede “arrabbiato”, un altro sei per cento “pazzo” e “pericoloso”, un altro sei per cento “narcisista”. Solo per cinque elettori su cento Trump appare “forte” e “capace”.

[…] Solo il 24 per cento vuole rivedere Biden candidarsi, mentre il 30 per cento lo dice del tycoon. Sei americani su dieci hanno un’opinione negativa verso Trump, il 52 per cento ce l'ha verso il presidente. Il partito degli astenuti sembra corposo.[…]

