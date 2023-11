DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...