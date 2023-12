AMMAZZA CHE CINESATA: E PER FORTUNA CHE QUESTO È IL GOVERNO DEI PATRIOTI! IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DISTRIBUISCE DEGLI ZAINETTI CON LA BANDIERA INGLESE PRODOTTI IN CINA! (AVVISATE IL MINISTRO DEL MADE IN ITALY, ADOLFO URSO) - MANIFATTURA CINESE A PARTE, IL COLMO È CHE IL VESSILLO DEL REGNO UNITO SI TROVA A POCHI CENTIMETRI DAL "MARCHIO" "MIM REPUBBLICA ITALIANA" - LA DISTRIBUZIONE DEL GADGET È AVVENUTA DURANTE L'EVENTO "JOB&ORIENTA" A VERONA...

Estratto dell'articolo di Simone Alliva per www.lespresso.it

Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida al ministro per lo sport Andrea Abodi. Tutti presenti alla Fiera di Verona, in occasione di Job&Orienta, il salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro con un focus speciale molto caro al governo: quello sul made in Italy che nel campo della formazione nell’ultimo anno ha portato addirittura all'istituzione del liceo del Made in Italy. «Perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura», aveva commentato la presidente del Consiglio.

Il tricolore prima di tutto, l'orgoglio italiano da portare ovunque. Ma non solo. Anche la 'Union Jack', bandiera del Regno Unito e la manifattura cinese. Infatti nel celebrare il liceo Made in Italy, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha pensato di distribuire al suo stand uno zaino prodotto in Cina e con una bandierina inglese cucita proprio accanto alla scritta "MIM Repubblica italiana. Ministero dell'istruzione e del merito". [...]

