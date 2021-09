L’EUROPA APPESA A BERLINO – A BRUXELLES È TUTTO FERMO PER IL “SEMESTRE BIANCO” TEDESCO: IL 26 SETTEMBRE SI SAPRÀ CHI È IL SUCCESSORE DELLA PENSIONANDA MERKEL. MA POI CI VORRANNO MESI PER FORMARE UN NUOVO GOVERNO E TROVARE UN’INTESA SU COME TRATTARE I DOSSIER EUROPEI. LA MACCHINA LEGISLATIVA COMUNITARIA NON POTRÀ RIPRENDERE A PIENO REGIME PRIMA DI FEBBRAIO E MARZO. PECCATO CHE ENTRO LA FINE DEL 2021 CI SONO DA PRENDERE MOLTE DECISIONI CRUCIALI PER IL FUTURO DELL’UE, COME LE NUOVE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ…