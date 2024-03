ANCHE TRA ALLEATI CI SI SPIA – UN AGENTE DEI SERVIZI SPAGNOLI È STATO ARRESTATO PER ESSERE STATO ARRUOLATO DALLA CIA: SI TRATTA DI UN “RILEVANTE ANALISTA” DI OLTRE 50 ANNI, CON UNA LUNGA ESPERIENZA – LA SCOPERTA DELLA “COOPTAZIONE” DALLA CIA AVEVA PROVOCATO TENSIONI DIPLOMATICHE TRA MADRID E WASHINGTON, CON IL GOVERNO SPAGNOLO CHE ESPRESSE “MALESSERE” PER “L’AZIONE OSTILE”

(ANSA) - Uno dei due agenti del Centro nazionale dell' Intelligence spagnolo, arrestati a settembre per essere stati arruolati come spie dalla Cia, era responsabile di un'area particolarmente sensibile del servizio: quella della Russia. Lo anticipa oggi El Pais, citando fonti investigative. Si tratta di un "rilevante analista, militare di carriera nella Marina, con una lunga traiettoria del servizio di intelligence", di oltre 50 anni, attualmente detenuto nel carcere di Estremera (Madrid), in attesa di giudizio.

Mentre il secondo arrestato, suo subordinato, è stato posto in libertà provvisoria in attesa del processo. Il capitano della Marina avrebbe consegnato alla Cia "ingente materiale" sulla Russia, un'area di particolare importanza dopo l'invasione due anni fa dell'Ucraina, l'imposizione di sanzioni della Ue e l'aumento della popolazione russa in Spagna, che ammonta a oltre 80.000 persone.

Secondo El Pais, "in questo contesto di nuova Guerra Fredda si è verificato lo scorso 13 febbraio a Villajoyosa, in provincia di Alicante, l'omicidio del disertore russo Maxim Kuzminov, scappato in Ucraina su un elicottero da combattimento, un crimine che l'Intelligence spagnola attribuisce al Cremlino". O anche "la morte in strane circostanze del magnate russo Sergei Protosenya e della sua famiglia nell'aprile del 2022 a Lloret del Mar (Gerona), dietro la quale si intravede la mano dei servizi segreti di Mosca".

La scoperta della spia cooptata dalla Cia provocò tensioni diplomatiche fra Madrid e Washington, con la convocazione dell'ambasciatrice degli Stati Uniti, Julissa Reynoso da parte della ministra spagnola di Difesa, Margarita Robles, che espresse "malessere" per "l'azione ostile".

La diplomatica nordamericana la attribuì a un programma segreto nella tappa dell'amministrazione Trump negli Usa, che era stato mantenuto a insaputa dell'amministrazione Biden. Il ministero spagnolo degli esteri espulse tra agenti della Cia destinati all'ambasciata statunitense a Madrid., coinvolti nella cooptazione dei due membri del Cni.

