6 apr 2023 17:11

E ANCHE LA CARTA CINESE CE LA SIAMO GIOCATA – MOSCA BOCCIA LA MEDIAZIONE DEL DRAGONE SULL'UCRAINA – IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRY PESKOV: “LA SITUAZIONE CON KIEV È ANCORA DIFFICILE, PER ORA NON CI SONO PROSPETTIVE PER UNA SOLUZIONE PACIFICA”. E TANTI SALUTI A MACRON, VOLATO A PECHINO CON LA SPERANZA CHE XI JINPING POTESSE CONVINCERE PUTIN A SEDERSI A UN TAVOLO - VON DER LEYEN: “IL PRESIDENTE CINESE SI È DETTO DISPONIBILE A PARLARE CON ZELENSKY”