Il 14 maggio potrebbe essere il giorno della verità per Recep Tayyip Erdogan. Per la prima volta da quando è stato eletto capo del governo, nel marzo del 2003, il suo «regno» sembra scricchiolare. Gli ultimi sondaggi danno il rivale, Kemal Kiliçdaroglu, in vantaggio di quattro punti, anche se non abbastanza da vincere al primo turno.

Secondo i dati diffusi dalla Motto Reasearch nella seconda metà di marzo il leader dell’Alleanza per la Nazione sarebbe al 42,2% contro il 38,6 della formazione sostenuta dal presidente turco che comprende anche i nazionalisti dell’Mhp.

A mettere in pericolo il potere, finora praticamente assoluto, di Erdogan sono due fattori. Il primo è il terribile terremoto che il 6 febbraio ha colpito le regioni al confine tra la Turchia e la Siria causando più 50 mila morti. […] Il secondo […] è la compattezza del blocco dell’opposizione che ha fatto quadrato intorno a un unico candidato, nonostante le distanze tra le diverse anime dell’alleanza che comprende i socialdemocratici, il centrodestra, la destra e delle formazioni islamiste.

Per battere Erdogan, però, Kiliçdaroglu ha bisogno anche dei voti del partito filocurdo Hdp senza che questo crei frizioni con i nazionalisti del Partito Buono (Iyi Party) di Meral Aksener che, nei sondaggi, sono al 12,5%. […]

Ovviamente la partita è ancora aperta. Erdogan è un politico molto abile che è sopravvissuto a crisi di ogni genere […]. In questi anni ha ottenuto il controllo completo su magistratura, media, esercito. Tenterà qualsiasi cosa per non perdere ma potrebbe non bastare.

