I partiti di estrema destra stanno aumentando in tutta Europa, e i giovani elettori ne sono entusiasti. Molti partiti con programmi anti-immigrati stanno persino ricevendo il sostegno dei giovani elettori per la prima volta alle prossime elezioni del Parlamento europeo del 6-9 giugno.

In Belgio, Francia, Portogallo, Germania e Finlandia, gli elettori più giovani sostengono i partiti anti-immigrazione e anti-establishment in numero uguale e persino superiore agli elettori più anziani, secondo le analisi delle recenti elezioni e i sondaggi.

Nei Paesi Bassi, il partito di estrema destra anti-immigrazione PVV di Geert Wilders ha vinto le elezioni del 2023 grazie a una campagna che ha legato alloggi a prezzi accessibili alle restrizioni sull'immigrazione, un aspetto che ha molto colpito i giovani elettori. Anche in Portogallo il partito di estrema destra Chega, che in portoghese significa "basta", ha fatto leva sulla frustrazione dei giovani per la crisi degli alloggi, oltre che su altre preoccupazioni relative alla qualità della vita.

L'analisi evidenzia anche una spaccatura: mentre le giovani donne hanno spesso dichiarato di sostenere i Verdi e altri partiti di sinistra, i partiti anti-immigrazione hanno ottenuto risultati particolarmente positivi tra i giovani uomini. (Anche se ci sono alcune eccezioni, come ad esempio la Francia).

Tuttavia, in alcuni Paesi, la popolarità dell'estrema destra non si è sempre tradotta in una preferenza da parte dei giovani. Nel 2022, mentre l'estrema destra di Fratelli d'Italia del primo ministro Giorgia Meloni ha ricevuto voti da ogni fascia d'età, i dati suggeriscono che i giovani hanno preferito i partiti di sinistra. I dati tedeschi e finlandesi suggeriscono che i Verdi di sinistra, che in passato hanno sfruttato il voto dei giovani, ora stiano perdendo terreno.

I giovani elettori di tutta Europa si stanno orientando verso i partiti più recenti, che includono piattaforme di estrema destra, mentre molti partiti centristi di lunga data contano ancora sul sostegno degli elettori più anziani, ha dichiarato Josse de Voogd, un ricercatore olandese che ha fatto della geografia elettorale la sua specialità.

"L'AfD in Germania non deve nemmeno crescere per diventare il più grande, perché [i socialisti] e i [cristiano-democratici] si ridurranno naturalmente, e i giovani elettori sono sparsi in tutti i partiti", ha detto, riferendosi all'estrema destra di Alternativa per la Germania.

POLITICO ha analizzato da vicino il voto dei giovani in cinque Paesi dell'UE:

Francia

voto dei giovani in francia

In Francia, il Rassemblement national, guidato dall'astro nascente Jordan Bardella, 28 anni, può contare su un'ampia simpatia tra i giovani. In un sondaggio Ifop di aprile, il 32% dei giovani tra i 18 e i 25 anni ha dichiarato che avrebbe votato per il National Rally se le elezioni si fossero tenute il fine settimana successivo.

Circa il 17% ha dichiarato che avrebbe votato per l'estrema sinistra France Insoumise, che si è piazzata al secondo posto. I partiti più centristi di sinistra e di destra, tra cui Renaissance del presidente Emmanuel Macron, sono rimasti ancora più indietro, con appena il 6%.

La forte presenza di Bardella su TikTok potrebbe avere qualcosa a che fare con questo risultato: I sondaggi hanno rilevato che circa un terzo dei giovani ha dichiarato di affidarsi all'applicazione per seguire la campagna elettorale.

Questo non vuol dire che Bardella sia benvoluto da tutti: Il giovane eurodeputato è emerso dal sondaggio sia come il secondo candidato più amato, sia come il secondo più antipatico tra i giovani elettori francesi. I risultati del sondaggio non si traducono automaticamente in un successo elettorale: i ricercatori hanno stimato che solo il 30% dei giovani finirà per votare.

voto dei giovani in portogallo

Portogallo

L'estrema destra portoghese di Chega ha ottenuto il 18% dei voti alle elezioni generali di marzo. Ma secondo i dati dei sondaggi, un elettore su quattro tra i 18 e i 34 anni ha votato per il partito di Andrè Ventura..

Mentre gli elettori portoghesi più anziani hanno sostenuto lealmente il Partito socialista, i giovani tendono ad orientarsi maggiormente verso i "nuovi" partiti - come Chega, ma anche l'Iniziativa liberale o i Verdi - piuttosto che verso i partiti consolidati, secondo i ricercatori. Il partito di Ventura ha avuto un sostegno maschile più ampio, ma i ricercatori hanno detto che ha fatto passi avanti anche tra le donne.

voto dei giovani in belgio

Belgio

Il partito anti-immigrazione e separatista Vlaams Belang può contare sulla simpatia del voto giovanile delle Fiandre, in particolare dei giovani uomini. I sondaggi in vista delle elezioni regionali, nazionali e dell'UE di giugno suggeriscono che il partito potrebbe ottenere più del 25% dei voti fiamminghi.

Ma se a decidere fossero gli uomini della Gen-Z - fino a 27 anni - otterrebbe ancora di più. Quasi il 32% ha dichiarato che è molto probabile che, a un certo punto, votino per Vlaams Belang. Solo il 9% delle donne di questa fascia d'età ha detto lo stesso. I ricercatori hanno riscontrato un divario simile, anche se meno pronunciato, tra i Millennials.

"Vlaams Belang ne è ben consapevole e nella sua campagna si rivolge esplicitamente alle giovani donne per adeguare la propria immagine", ha dichiarato Peter Van Aelst, professore dell'Università di Anversa. Le campagne del partito non presentano "i guantoni da boxe di una volta, ma piuttosto un'immagine molto femminile e morbida".

voto dei giovani in germania

Germania

Uno studio di "Youth in Germany" ha rilevato un cambiamento nel partito preferito dai giovani tra i 14 e i 29 anni del Paese, con il 14,5% che ha dichiarato di voler votare per l'Alternativa per la Germania, partito di estrema destra. Il gruppo di gran lunga più numeroso - il 25% degli intervistati - era indeciso.

Nel 2022, i Verdi e il liberale Partito Democratico Libero erano ancora i partiti preferiti dai giovani. Come in Belgio, c'è una chiara divisione di genere: le giovani donne propendono per la sinistra, mentre i giovani uomini tendono a favorire i partiti di destra - e mostrano un sostegno molto più ampio per Alternativa per la Germania. Le donne hanno anche dichiarato di essere indecise più spesso degli uomini.

Finlandia

I ricercatori finlandesi hanno tratto conclusioni simili. Il partito di destra anti-immigrazione dei Veri Finlandesi si è piazzato al secondo posto alle elezioni generali del 2023 con il 20% dei voti. Secondo l'analisi dei risultati, era stato il partito più popolare in tutte le fasce d'età, tranne quella più anziana.

voto dei giovani in finlandia

Gli elettori di età superiore ai 65 anni erano rimasti in generale fedeli ai partiti centristi come i socialdemocratici, il liberal-conservatore KOK e il liberale Partito di Centro. Ma i Veri Finlandesi sono i preferiti nelle altre fasce d'età, con risultati di gran lunga superiori agli altri partiti tra gli uomini più giovani.

Come in Germania, i ricercatori hanno notato che i giovani elettori, in particolare le giovani donne, molto più di quelli più anziani, hanno favorito partiti come l'Alleanza di Sinistra e i Verdi, ma che questi ultimi hanno perso terreno dal 2019.

