ORSINI VS BONACCINI: FUORI I SECONDI! – IL PRESIDENTE DELL’EMILIA ROMAGNA RANDELLA IL PROF PER LE SUE PREVISIONI SBALLATE SULLA GUERRA IN UCRAINA: “È UN PALLONE GONFIATO EGOCENTRICO”. LA RISPOSTA AL FIELE DI ORSINI: “NON MI SENTO OFFESO DAGLI INSULTI DELL’UOMO POLITICO PIÙ FALLITO D’ITALIA. SI È FATTO FREGARE LA SEGRETERIA DEL PARTITO COME UN POLLO. SONO BEN CONTENTO CHE BONACCINI ABBIA PRESO SONORI CEFFONI, DOVREBBE NASCONDERSI PER LA VERGOGNA...”