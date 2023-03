ANCHE I “BUONI” HANNO I LORO SOLDATINI HATER – LA “DENUNCIA” DELL’ESTETISTA CINICA: DOPO AVER SOSTENUTO BONACCINI ALLE PRIMARIE DEL PD, LA “BEAUTY” INFLUENCER È STATA TRAVOLTA DA UNO SHITSTORM DEI FAN DI ELLY SCHLEIN, TRA I QUALI SPICCHEREBBERO ANCHE "VOLTI NOTI" ("MA DI NOMI NON NE FACCIO") - DITE A CRISTINA FOGAZZI CHE ORMAI LA POLITICA È QUESTO: UN RING DOVE ESISTE SOLO IL BIANCO E IL NERO, E IL NEMICO DI TURNO (ANCHE SE DELLO STESSO PARTITO) VA MASSACRATO SEMPRE E COMUNQUE…

estetista cinica cristina fogazzi 2

Estratto dell’articolo di Edoardo Lusena per il “Corriere della Sera”

«L’ avevo detto: basta dichiarazioni pubbliche sulla politica. Io ho un’azienda e qui, per il suo bene, vorrebbero che la smettessi proprio. Le creme le comprano le persone di destra, di sinistra, di centro. E invece…». E invece l’Estetista cinica — al secolo Cristina Fogazzi, imprenditrice e guru del web con la sua startup Veralab da oltre 60 milioni di euro — ci è cascata. E così ha twittato nella domenica delle Primarie che avrebbe votato Stefano Bonaccini, aggiungendo: «e vi prometto che interverrò sulle sue sopracciglia».

Poi ancora: «Brutte le campagne elettorali fatte con le shitstorm, che sono pure la cosa meno di sinistra che esista», con tanto di tag di Elly Schlein. Apriti cielo. Poi lei chiarisce: «Mi ero stancata di ripetuti attacchi di chi per sostenere Schlein attaccava chi sosteneva Bonaccini, me inclusa, facendo nomi e cognomi».

BONACCINI SCHLEIN

Il riferimento sarebbe ad alcuni volti noti che, via social, avrebbero indicato i sostenitori «vip» di Bonaccini: «Ma di nomi non ne faccio, non serve a nulla» continua Fogazzi. Che spiega di non pensare […] che Schlein faccia «campagna elettorale nel suo partito denigrando gli avversari»: «[…] magari lei neanche lo sa che c’è chi agisce così tra chi la sostiene. Anche perché la campagna si è svolta con correttezza e cordialità». […] «[…] non accetto che si sostenga qualcuno non lavorando a suo pro ma contro qualcun altro» .

