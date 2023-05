ANCHE LA “DUCETTA” HA LA SUA “BESTIA” – DIETRO AL VIDEO-SPOT DI GIORGIA MELONI SUL DECRETO LAVORO C'È LA REGIA DEL 32ENNE TOMMASO LONGOBARDI, “GURU” DELLA COMUNICAZIONE WEB DELLA PREMIER, CON UN PASSATO ALLA CASALEGGIO ASSOCIATI – PALAZZO CHIGI È STATO TRASFORMATO IN UN SET, CON LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COME ATTRICE, CHE ACCOMPAGNA LO SPETTATORE PER LE STANZE DEL POTERE, SINO ALLA SALA DOV’È RIUNITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI… – VIDEO

C'è di nuovo il graffio della "Bestia" dietro lo spot del contro-Primo maggio della premier Giorgia Meloni che sta animando il dibattito sul web e nelle stanze della politica. Ove per "Bestia", termine assegnato per analogia con la struttura dell'ex guru salviniano Luca Morisi, deve intendersi la macchina della comunicazione social della presidente del Consiglio.

Che, sotto la regia di Tommaso Longobardi, e la supervisione del capo ufficio stampa Mario Sechi, ha confezionato l'inedito video che vede la prima ministra "accompagnare" per le stanze di Palazzo Chigi lo spettatore, sino alla sala dove è riunito il Consiglio dei ministri che, all'arrivo della telecamera, vede tutti i suoi componenti seduti come studenti in attesa della professoressa.

Il set è rappresentato da marmi, affreschi, stucchi dorati, drappi pregiati e pigne. Tre pigne di colore verde, bianco e rosso che arredano la scrivania dello studio di Meloni. Quando la presidente del Consiglio si siede, suonando la campanella, fra il sottosegretario Alfredo Mantovano e un Antonio Tajani che sfoggia un sorriso impacciato, si conclude un lavoro che, secondo fonti dirette, non era stato elaborato da giorni. Ma che sarebbe frutto di un'iniziativa partorita proprio ieri (lunedì) mattina.

È andata così: domenica sera, dopo l'incontro con i sindacati che si sono lamentati per una riunione del Cdm ritenuta propagandistica ("È la festa del lavoro, non del governo", aveva detto il segretario della Cgil Maurizio Landini), Meloni ha deciso di cancellare la conferenza stampa. Proprio in risposta all'accusa della "triplice" di volersi prendere la scena e per rispetto, si apprende, dei quotidiani che il due maggio non escono.

Meloni, nelle ore precedenti il Cdm, ha proposto alla squadra social capitanata da Longobardi (32 anni e un passato nella Casaleggio associati) di fare un video per spiegare i provvedimenti in cantiere. Proprio dal confronto fra la premier e il suo giovane guru della comunicazione web è nata l'idea di questo tour filmato di tre minuti dentro il palazzo del governo.

L'ha girato proprio Longobardi (con lui lavorano sette persone), al fianco del fotografo ufficiale di Chigi. "Proprio un'improvvisata, una cosa cotta e mangiata", fa sapere il professionista, a confutare la tesi secondo cui il video era in gestazione da tempo. Il risultato, almeno come popolarità dell'iniziativa, è stato raggiunto.

Ma tutto da dimostrare che questa soluzione sia stata meno "impattante" sul rito laico della Festa del lavoro e più rispettosa della dialettica con la stampa. Le polemiche si sono appuntate proprio su questi punti, d'altronde. Aperte, e non chiuse, dallo scampanellio con cui Giorgia Meloni in modello Cicerone "sigilla" il suo cameo da primattrice.

