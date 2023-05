FLASH! - PNRR, L’ITALIA ASPETTA DA 6 MESI LA TERZA TRANCHE DA 19 MILIARDI. IN BARBA ALLA PROMESSA DI PAOLO GENTILONI, COMMISSARIO EUROPEO PER GLI AFFARI ECONOMICI, A GIORGIA MELONI CHE SAREBBE ARRIVATA ENTRO FINE APRILE. MA IL POLLO GENTILONI NON AVEVA FATTO I CONTI CON GLI ARTIGLI DEL FALCO VALDIS DOMBROVSKIS, COMMISSARIO UE E VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. IDEM CON VAFFA PER IL MINISTRO FITTO CHE SPACCA OGNI GIORNO LE PALLE A MARGRETHE VESTAGER, COMMISSARIO UE PER LA CONCORRENZA, SULLA QUESTIONE BALNEARI…