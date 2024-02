ANCHE LOLLO SI FA LA SUA "VELINA" – “IL FOGLIO”: “ERAVAMO CONVINTI CHE L'UNICA FOSSE IL MATTINALE 'ORE 11' DEL ‘GENIO’ FAZZO. E INVECE, NO. ESISTE UNA VERSIONE TAROCCA, SINTETICA COME LA CARNE, CHIAMATA ‘NOTA INFORMATIVA’. L’HA DISTRIBUITA, AI SUOI, IL 30 GENNAIO IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA, PER SPIEGARE L’ORIGINE DELLA PROTESTA DEI TRATTORI. DOPO AVERLA LETTA PER INTERO, NON SI PUÒ CHE DARE RAGIONE A MELONI QUANDO DICEVA CHE FAZZOLARI ERA UN ‘GENIO’…”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Presidente Meloni, ci sono le prove: Lollobrigida copia i compiti di Fazzolari. Eravamo tutti convinti che la sola “velina”, il mattinale “ore 11”, […] distribuita ai parlamentari e giornalisti d’area, fosse quella del sottosegretario alla presidenza; del “genio” Fazzo. E invece, no.

Esiste una versione tarocca, […] sintetica come la carne, che viene chiamata “nota informativa”. L’ha distribuita, ai suoi, il 30 gennaio il ministro dell’Agricoltura per spiegare l’origine della protesta dei trattori. E’ lunga sette pagine, ha pure un indice, e da quanto si legge, a pagina uno, l’Ucraina sarebbe tra le cause della sollevazione dei contadini.

Nel giugno 2022, recita questa “Lollo for dummies”, “l’Ue ha deciso di liberalizzare il commercio con Kyiv, favorendo l’afflusso di merci ucraine a basso costo nel mercato europeo”. Finirà che è colpa di Zelensky pure se il basilico si secca.

[…] sono sette pagine di “come e perché” sulle proteste dei trattori che anche in Italia stanno esplodendo, sette pagine che faranno rimpiangere a Massimo Giannini di Repubblica, il direttore suocero, la sana poltiglia cucinata da Fazzolari.

La nota, la velina, l’ha confezionata l’ufficio studi di FdI, altra invenzione del sottosegretario, ma si nota subito che non c’è la sua sapienza, il suo dizionario, quel suo “avviso ai naviganti”, il suo evidenziatore blu e l’espressione ciceroniana “non diremo mai”. Nella Lollo for dummies la protesta degli agricoltori ha “assunto diverse sfumature a secondo dei paesi”. Siamo già al romanzo erotico, cinquanta sfumature di cipollotto.

[…] Per il ministro “gli agricoltori protestano perché l’afflusso di merci ucraine ha provocato il crollo in Polonia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Romania”. La situazione può pure peggiorare. Lollo Nostradamus spiega che “in vista della prossima adesione dell’Ucraina all’Ue è emerso il problema dell’ingresso di una potenza agricola globale sulla ripartizione dei sussidi”.

[…] A pagina tre leggiamo che “sull’utilizzo degli agrofarmaci, che l’Europa vorrebbe limitare fortemente”, il ministro ha chiarito che è “necessario a garanzia di produzioni fino al momento in cui si avranno piante più forti in grado di resistere alle fitopatie”. Dunque, da quanto si legge, la carne coltivata no, è vietata, ma il pesticida nebulizzato va benissimo.

Non si sa come la chiamano in Europa, ma in Italia si dice mettere insieme capra e cavoli. Ma continuiamo. La protesta è deflagrata in Germania, mentre in Italia sta sfociando nel solito forconismo, in una sorta di guerra civile tra la Coldiretti, l’associazione più vicina al ministro, e altre frange che contestano l’egemonia della Coldiretti.

Detto in modo semplice, è come in Rai, ma a parte invertite: la Coldiretti sarebbe l’Usigrai, il sindacato maggiore, rosso, quello del monopolio, mentre quelli che marciano sono un po’ come era Pluralismo e Libertà, l’associazione del ministro, ex direttore Rai, Genny Sangiuliano.

Per Lollobrigida c’è tuttavia una differenza tra Italia e resto del mondo perché “se in Germania e Francia le manifestazioni si sono trasformate in manifestazioni anti-governative, in Italia, questa componente è pressoché assente”.

Finalmente c’è un “pressoché”, una cara espressione fazzolariana, che ci riporta con gli stivali per terra. Scopriamo infatti che, alla fine della fiera, la colpa è della sinistra perché “secondo Agrarheuthe , portale seguito dagli agricoltori tedeschi, dalle proteste di questi giorni emerge politicamente l’imbarazzo della Spd”.

A pagina sei scopriamo invece che Lollobrigida non copia solo i compiti di Fazzolari, ma pure quelli di Salvini visto che la “protesta evidenzia l’inapplicabilità dell’imposizione dell’ideologia green”, storica idea di Salvini. Detto questo, […] “la mobilitazione” […] “rivela un malcontento nei confronti della scelta della sinistra” (sembra di vivere nella Russia di Lenin e non ce ne siamo mai accorti).

Non si sa cosa gli abbiano fatto i tedeschi, ma Lollobrigida non li ama, anzi gliele suona a Lindner, il ministro delle Finanze che, si legge, “è stato duramente contestato” mentre lui, ad Avezzano, “applaudito”. Insomma, dopo averla letta per intero, questa “velina”, non si può che dare ragione a Meloni quando diceva che Fazzolari era un “genio”.

La sua è un prodotto artigianale, italiano, senza fronzoli. Ma cosa dire di questa “nota” dove c’è pure un ghirigoro in prima pagina? La premier istituisca il Fazzolari dop, e non permetta di taroccare un gusto, un sapore unico, speciale. Il Fazzolari di Maccarese va ora tutelato come l’Aceto Balsamico di Modena.

