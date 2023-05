4 mag 2023 13:28

ANCHE SULLA NATO, MELONI È IN MEZZO A TROPPI FUOCHI (E RISCHIA DI BRUCIARSI) – IL PREMIER BRITANNICO, RISHI SUNAK, HA CHIESTO ALLA DUCETTA DI APPOGGIARE IL SUO MINISTRO DELLA DIFESA, BEN WALLACE, COME SEGRETARIO DELL’ALLEANZA ATLANTICA. “DONNA GIORGIA” HA PRESO ATTO, E TEMPO: “CI SONO EQUILIBRI DI CUI DOBBIAMO TENER CONTO”. DA UNA PARTE CI SONO GLI USA, DALL'ALTRA L'UE. I NOMI IN CAMPO: URSULA VON DER LEYEN (SPINTA DAI TEDESCHI PER LIBERARE LA POLTRONA DELLA COMMISSIONE UE) E LE FERVENTI ANTI-RUSSE SANNA MARIN E KAJA KALLAS