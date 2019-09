ANCHE OBAMA SI E’ "RINGRETINITO" – “IO E TE INSIEME SIAMO UNA SQUADRA”, L’EX PRESIDENTE INCONTRA GRETA ARRIVATA A NEW YORK IN BARCA A VELA PER IL VERTICE ONU SUL CLIMA – L’ATTIVISTA SVEDESE HA BACCHETTATO I SENATORI DEL CONGRESSO CON IL SUO SOLITO CIPIGLIO SEVERO: “RISPARMIATE I COMPLIMENTI, NON STATE FACENDO ABBASTANZA” (E LEI CON I SUOI PRANZI PER NIENTE ECO-FRIENDLY? GUARDA LA FOTO) - VIDEO

Arrivata a New York in barca a vela per non usare l’inquinante aereo, in previsione del vertice Onu sul clima di lunedì, Greta Thunberg sta incontrando il mondo della politica americana. Su tutti Barack Obama, che ha twittato: «Ha solo 16 anni, ma Greta Thunberg è già una dei più grandi difensori di questo pianeta. Sa bene che la sua generazione porterà il peso del climate change, e quindi non ha paura di spingere all'azione».

Greta e Obama si sono incontrati lunedì e il video della loro conversazione è stato diffuso ieri: lui le chiede delle ultime manifestazioni, lei — per una volta — non lo striglia come è solita fare con tutti i leader politici cui si rivolge e dice anzi che «qui sono tutti gentili». Poi i due leader si battono il pugno e l’ex presidente dice alla ragazzina: «Noi siamo una squadra».

I Fridays for Future capitanati da Greta Thunberg arriveranno anche a New York: è atteso in strada più di un milione di studenti per venerdì 20 settembre, e il sindaco Bill De Blasio ha dato il permesso ai ragazzi che vogliano manifestare di saltare un giorno di scuola. Greta poi parlerà il 23 settembre al Climate Action Summit dell’Onu.

Greta Thunberg ieri ha preso parte a una seduta del Congresso, e lì ha rimproverato i senatori statunitensi della task force per il cambiamento climatico. «Ci state provando ma non fate abbastanza» per il clima, ha detto loro Greta che, il prossimo 20 settembre, alla vigilia del `Climate Action Summit´ dell’Onu, guiderà da New York lo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico. «Risparmiate i complimenti», ha esortato la giovane attivista, «non invitateci a parlare per dirci quale fonte di ispirazione siamo perché se poi non agite non serve a nulla». Per venerdì, sono previste manifestazioni a favore del clima in 150 paesi del mondo. Greta guiderà la marcia a New York da Foley Square e terrà poi un comizio a Battery Park. Con Greta ci saranno oltre un milione di studenti delle scuole pubbliche newyorchesi

