IL DRAMMA DEI REPUBBLICANI: NON POSSONO FARE A MENO DI TRUMP MA RISCHIANO DI ESSERE AFFOSSATI DAI SUOI GUAI LEGALI – LA CONDANNA SUBITA DALL’EX PRESIDENTE PER AGGRESSIONE SESSUALE E DIFFAMAZIONE AI DANNI DI JEAN CARROLL HA RISVEGLIATO L’ALA DEL PARTITO CHE VORREBBE SCARICARE “THE DONALD”. EPPURE I SONDAGGI PARLANO CHIARO: IL TYCOON AL MOMENTO NON HA RIVALI – NEL FRATTEMPO UN SUO FEDELISSIMO, IL DEPUTATO GEORGE SANTOS, È FINITO IN CELLA PER FRODE, RICICLAGGIO E FURTO DI FONDI PUBBLICI