E ANCHE OGGI LA RIFORMA DEL FISCO L'APPROVIAMO DOMANI – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA RINVIATO ALLA PROSSIMA RIUNIONE IL DECRETO LEGISLATIVO CHE INTRODUCE I TRE SCAGLIONI IRPEF, OVVERO LA “RIVOLUZIONE FISCALE” ANNUNCIATA DALLA DUCETTA – APPROVATI INVECE I DUE DECRETI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA SU FISCALITÀ INTERNAZIONALE E ADEMPIMENTI E VERSAMENTI...

++ RINVIATO AL PROSSIMO CDM L'OK AI TRE SCAGLIONI IRPEF ++

RIFORMA DEL FISCO

(ANSA) - Il decreto legislativo sui tre scaglioni Irpef, secondo quanto si apprende, è stato rimandato al prossimo Consiglio dei ministri per un approfondimento tecnico in coerenza con la Legge di Bilancio in via di approvazione. Il dlgs era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri per l'ok definitivo.

FONTI CHIGI, AVANTI SPEDITI SUL FISCO, ALTRI DLGS AL PROSSIMO CDM

(ANSA) - La riforma fiscale del governo Meloni procede a ritmo spedito. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi spiegando che al prossimo Consiglio dei ministri, l'ultima riunione del 2023, saranno approvati altri decreti delegati attuativi della riforma del sistema tributario segnando l'avvio della rivoluzione fiscale del governo Meloni.

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

++ OK CDM A DUE DECRETI FISCALI E A DISPOSIZIONI SU GIOCHI ++

(ANSA) - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato definitivamente due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (fiscalità internazionale e adempimenti e versamenti). È stato, inoltre, approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare dei giochi a distanza: si è messa fine alla stagione delle proroghe dei giochi online, spiegano fonti di Chigi, predisponendo una cornice generale per la definizione dell'intero sistema e per bandire le nuove gare. Sono inoltre previste misure volte al contrasto all'illegalità e alla tutela dei giocatori più deboli.

RIFORMA DEL FISCO GIANCARLO GIORGETTI GIORGIA MELONI - QUESTION TIME SENATO fisco 1