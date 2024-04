ANCHE ORBAN SCRICCHIOLA – GLI SCANDALI SULLA CORRUZIONE A BUDAPEST METTONO NEI GUAI IL PRIMO MINISTRO UNGHERESE, GRANDE AMICO DI GIORGIA MELONI, E DANNO LINFA ALLA NASCITA DI UNA OPPOSIZIONE. TUTTO RUOTA INTORNO A PETER MAGYAR, EX MARITO DELLA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA JUDIT VARGA. LEI È STATA COSTRETTA ALLE DIMISSIONI PER AVER PROTETTO UN PEDOFILO. LUI, DOPO AVER PUBBLICATO UNA REGISTRAZIONE IMBARAZZANTE DELL’EX COMPAGNA (“È UN GOVERNO MAFIOSO”), È SCESO IN CAMPO CONTRO IL “VIKTATOR”

Traduzione dell’articolo di Sam Meredith per https://www.cnbc.com/

VIKTOR ORBAN - 1

Il primo ministro ungherese Viktor Orban si sta trovando di fronte grosse difficoltà in vista delle elezioni europee di giugno, con il suo partito che è stato travolto da due scandali politici nel giro di sei settimane.

Orban è un alleato di lunga data dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed è considerato il più stretto sostenitore del presidente russo Vladimir Putin all’interno dell'Unione Europea. Il leader di destra guida il Paese dell'Europa centrale dal 2010: è il capo di governo più longevo dell'UE.

viktor orban e vladimir putin

Tuttavia, due gravi scandali hanno recentemente scosso il suo dominio sul panorama politico di Budapest, in un momento delicato in cui l'Ungheria si prepara alla tornata di elezioni locali ed europee all'inizio di giugno.

L'ultima controversia "probabilmente si rivelerà più problematica" per Orban, secondo gli analisti dell’Eurasia Group, che notano come il primo ministro ungherese sia riuscito in precedenza a superare uno scandalo relativo a una grazia senza una significativa perdita di sostegno pubblico.

katalin novak viktor orban 1

Peter Magyar, un avvocato poco conosciuto e in passato vicino al governo di Orban, ha pubblicato la scorsa settimana una registrazione audio che, a suo dire, prova che i funzionari di alto livello hanno cospirato per coprire la corruzione diffusa all’interno del Governo. Da allora ha annunciato l'intenzione di formare un nuovo partito politico per sfidare il partito Fidesz di Orban.

PETER MAGYAR

"Da figura praticamente sconosciuta fino a pochi mesi fa, [Magyar] sta ora organizzando con successo manifestazioni su larga scala a Budapest e sta dominando l'agenda politica e il discorso pubblico", ha dichiarato Zsuzsanna Vegh, visiting fellow presso il German Marshall Fund degli Stati Uniti, un think tank transatlantico.

Vegh ha dichiarato alla CNBC che la brusca svolta politica di Magyar indica una grande richiesta di una nuova leadership politica nel Paese.

"Ha annunciato il lancio di un movimento politico e potrebbe cercare di attingere a un mix di elettori disillusi di Fidesz e dell'opposizione e, soprattutto, indecisi, forse persino apolitici", ha detto Vegh. Non è chiaro se Magyar possa mantenere il suo slancio".

JUDIT VARGA

Magyar ha pubblicato su Facebook e YouTube una registrazione di una conversazione con Judit Varga - sua moglie e all'epoca ministro della Giustizia ungherese - in cui la donna afferma di essere a conoscenza del fatto che funzionari del governo avevano falsificato le prove di un caso di corruzione durante il suo mandato.

Secondo la Reuters, le rivelazioni hanno spinto diverse migliaia di cittadini a protestare vicino al Parlamento di Budapest il 26 marzo. La manifestazione ha fatto seguito alla più grande protesta degli ultimi anni che ha avuto luogo all'inizio di febbraio, quando è emerso che l'ex presidente ungherese Katalin Novak aveva concesso la grazia a un uomo incarcerato per aver coperto una serie di abusi sessuali su minori.

katalin novak viktor orban 2

Gli alleati di Orban, tra cui Novak e Varga, sono stati costretti a dimettersi in seguito allo scandalo della grazia.

Un portavoce del governo ha dichiarato alla CNBC che la situazione potrebbe essere paragonata alla famosa opera di William Shakespeare "Molto rumore per nulla". Ha aggiunto che l'intervento politico di Magyar è "caduto nel vuoto".

In un post su Facebook del 26 marzo, Varga ha accusato Magyar di violenza domestica durante la loro relazione e ha affermato di aver fatto quei commenti sotto costrizione. Magyar ha negato queste affermazioni in un altro post su Facebook.

Vegh ha affermato che il successo politico di Magyar dipenderà in larga misura dalla sua capacità di mantenere lo slancio dietro di sé fino alle elezioni parlamentari ungheresi del 2026 - una sfida che, secondo gli analisti di Eurasia Group, è ostacolata dalla presa "pervasiva" del partito al governo sul panorama dei media pubblici.

PETER MAGYAR

"Alla luce di queste realtà, non è chiaro se Magyar possa mantenere il suo slancio fino alle elezioni del Parlamento europeo di giugno, a meno che non continui a fare rivelazioni sostanziali su presunte malefatte del governo", hanno affermato gli analisti di Eurasia Group in una nota di ricerca pubblicata il 28 marzo.

"Inoltre, l'aggiunta di un altro partito al mix di formazioni di opposizione potrebbe giocare a favore di Orban nelle elezioni di giugno, dove i partiti dovranno affrontare una soglia minima del 5% per entrare in Parlamento. Qualsiasi voto per i partiti che rimangono al di sotto di questa soglia aiuterà in ultima analisi Fidesz, permettendo potenzialmente al partito di aumentare la sua quota di seggi", hanno aggiunto.

OLAF SCHOLZ VIKTOR ORBAN katalin novak 1