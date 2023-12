21 dic 2023 09:48

ANCHE SUL PATTO DI STABILITA’ L’ITALIA DIMOSTRA DI NON CONTARE NULLA - A SPINGERE PER AMMORBIDIRE LA PROPOSTA INIZIALE DI RIFORMA, E’ STATA LA FRANCIA, CHE SAREBBE STATA BASTONATA DA REGOLE PIU’ SEVERE - E INFATTI LA TRATTATIVA È AVVENUTA SOPRATTUTTO TRA IL MINISTRO DELL’ECONOMIA FRANCESE, BRUNO LE MAIRE, E QUELLO TEDESCO, CHRISTIAN LINDNER - PER FARE PRESSIONE SU GERMANIA E ‘”FRUGALI’”, LA FRANCIA HA TIRATO DENTRO L’ITALIA - A QUEL PUNTO PER GIORGETTI PORRE IL VETO IERI SAREBBE STATO UN AZZARDO: SI SAREBBE TORNATI AL VECCHIO PATTO E PER UNA NUOVA SOSPENSIONE, L’ITALIA AVREBBE DOVUTO CONVINCERE TUTTI AD APPROVARLA (CIAO CORE!)