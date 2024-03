ANCHE IL PORTOGALLO POTREBBE AVERE IL SUO TRUMP - DOMANI OLTRE 10 MILIONI DI CITTADINI PORTOGHESI ANDRANNO ALLE URNE PER VOTARE IL NUOVO PARLAMENTO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DOPO LE DIMISSIONI DEL SOCIALISTA COSTA – L’AGO DELLA BILANCA POTREBBE ESSERE ANDRE’ VENTURA, EX COMMENTATORE DI CALCIO NONCHE’ PRIMO ESTREMISTA DI DESTRA NEL PARLAMENTO DI LISBONA – L’AVVOCATO, PRETE MANCATO, HA RACCOLTO CONSENSI CON “TORMENTONI" COME "ALLE DONNE CHE ABORTISCONO TOGLIAMO LE OVAIE”

Estratto dell'articolo di Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”

«Mani pulite» è arrivato in Portogallo? Domani gli elettori puniranno il partito corrotto e daranno il potere all’opposizione? È più complicato di così. L’inchiesta sugli «aiutini» del governo socialista ad imprenditori amici è tutt’altro che chiara e poi la punizione rischia di colpire proprio chi ha governato bene. Domani potrebbe uscire di scena il governo di una «sinistra pragmatica» che […]

si è inventato una via alternativa di crescita e ha persino battuto i partner europei nella corsa del Pil. Avere conti in ordine e, allo stesso tempo, garantire crescita economica e meno disoccupazione è stato il miracolo del premier socialista António Costa. […] ha salvato il Paese dalla bancarotta.

La magistratura ha intercettato un Antonio Costa corrotto, ma non era il premier. Si è scoperto tardi, quando il «vero» Costa si era già dimesso «per difendere la dignità della carica». […] ora il suo partito rischia di essere superato dagli storici rivali del centro-destra. Non solo: ago della bilancia potrebbe diventare André Ventura, il primo estremista di destra nel Parlamento di Lisbona dopo mezzo secolo di democrazia.

[…] Ventura si è scoperto popolare come commentatore di calcio. Non obbiettivo e competente, ma da tifoso scatenato. Lui, prete mancato, avvocato con specialità in Irlanda, era nello staff del Benfica, squadra di calcio della capitale, e per lavoro andava in tv a difenderne gli interessi. Pian piano si è fatto una fama accusando le potenze rivali, Porto e Sporting Lisbona, di rubare le partite. Urla, insulti. Il bell’André bucava il video, attirava anche pubblico femminile. Con tanto seguito ha tentato il salto in politica. Non ha cambiato stile e ha continuato a piacere. «Gli zingari sono parassiti». «I deputati di colore tornino a casa loro». «Il saluto nazista? Alzavo solo una mano». «Alle donne che abortiscono togliamo le ovaie». «A pedofili e stupratori, castrazione chimica».

«L’uguaglianza tra uomini e donne non esiste proprio in natura. Eliminiamo i fondi pubblici per la parità di genere». «I migranti devono lavorare almeno 5 anni prima di chiedere servizi pubblici e se delinquono espulsione immediata. I musulmani poi proprio no, sono pericolosi».

«Capisco la Brexit — dice Ventura —. L’Europa va rifondata sulle nazioni, senza limiti da Bruxelles». La maggioranza delle sparate vengono poi ritrattate, corrette ammorbidite, ma nel frattempo hanno strappato l’applauso di chi odia il politicamente corretto. Il nome del suo partito Chega! («Basta!») è già il programma. No a quel che c’è, sì al nuovo. Cosa? Boh.

