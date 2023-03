14 mar 2023 14:09

ANCHE LA "SECONDA CARTA COVISOC" È UN BUCO NELL’ACQUA PER LA JUVE. IL CLUB BIANCONERO NON VIENE CITATO E SI PARLA DI "SITUAZIONI GESTIONALI CHE MERITANO UN ATTENTO MONITORAGGIO" IN VISTA DI "POTENZIALI INIZIATIVE ISTITUZIONALI" - LA FIGC HA ASSECONDATO SUBITO LE RICHIESTE ARRIVATE IERI SERA DAI LEGALI DI FABIO PARATICI E FEDERICO CHERUBINI, ENTRAMBI DEFERITI NEL PROCESSO SPORTIVO CONTRO LA JUVE CHE HA PORTATO IN SECONDO GRADO A 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, E HA CONSEGNANDO QUESTA MATTINA IL DOCUMENTO…