ANCHE A "TELE-MELONI" C'È UN LIMITE: LA RAI DIFENDE “REPORT” E SCONFESSA GIORGIA E ARIANNA – IN RISPOSTA A UN’INTERROGAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA (CHIESTA DIRETTAMENTE DALLE SORELLE D'ITALIA) ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, I VERTICI DI VIALE MAZZINI HANNO CONFERMATO CHE LA TRASMISSIONE DI RANUCCI HA RISPETTATO TUTTI GLI STANDARD GIORNALISTICI. AL CENTRO DELL’INTERROGAZIONE C’ERANO I SERVIZI SULLA “LA RUSSA DINASTY” E SUL PADRE DELLA PREMIER, FRANCO MELONI, ACCUSATO DI AVERE RAPPORTI CON IL CAMORRISTA MICHELE SENESE

sigfrido ranucci

La Rai difende il lavoro di Report e sconfessa Giorgia (e Arianna) Meloni. La notizia viene da una risposta dei vertici di Viale Mazzini a un’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia in commissione di Vigilanza Rai in cui si mettevano sotto accusa due inchieste del programma di Sigfrido Ranucci sui parenti dei vertici del partito: quella sulla “La Russa Dinasty” e quella sul padre della premier, Franco Meloni, accusato di avere un legame con il camorrista Michele Senese.

giorgia arianna meloni

Per la Rai però Report […] ha rispettato tutti gli standard giornalistici del caso: per viale Mazzini il programma “ha svolto le inchieste – ai fini del confezionamento dei servizi – di prove documentali e fonti ritenute attendibili dalla magistratura sui temi in discussione, in coerenza con la propria natura di trasmissione giornalistica d’inchiesta”.

Non solo: “La redazione – continua la Rai – ha operato nel rispetto dei principi che animano il servizio pubblico e della cornice normativa vigente oltre che di quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022”.

francesco meloni

L’interrogazione era stata presentata a fine gennaio dai dodici componenti di Fratelli d’Italia in Vigilanza Rai e, come aveva rivelato Il Fatto, era stata chiesta direttamente da Giorgia e Arianna Meloni […]. La sorella della premier aveva risposto stizzita a una domanda del cronista Giorgio Mottola: “Come fa a risultarmi se non vedo mio padre da quando avevo 13 anni, mi perdoni?”.

Nell’interrogazione i parlamentari meloniani parlavano di “metodo Report”: una prassi della trasmissione che, secondo FdI, avrebbe violato il contratto di Servizio Rai che vieta di “utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni”. Inoltre, i meloniani accusavano la trasmissione di aver utilizzato testimoni di giustizia “giudicati inattendibili” con servizi che avrebbero gettato “discredito su una trasmissione di inchiesta così rilevante per la Rai”. Ma per viale Mazzini non è così. […]

