18 nov 2024 15:34

E ANCHE STAVOLTA, IL VERO VINCITORE È L’ASTENSIONISMO – IN EMILIA ROMAGNA IL DATO DELL’AFFLUENZA È AL 46,42%, IN CALO DI 21 PUNTI RISPETTO AL 2020 (QUANDO ERA AL 67,27%) - IN UMBRIA HA VOTATO POCO PIÙ DEL 52% DEGLI AVENTI DIRITTO. ALLE PRECEDENTI REGIONALI, L'AFFLUENZA ERA STATA DEL 64,74%