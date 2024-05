3 mag 2024 14:18

ANDA E RUANDA! – IL VIDEO DELLA POLIZIA INGLESE CHE PRELEVA I MIGRANTI (SENZA VISTO) PER DEPORTARLI IN RUANDA. LA DECISIONE DI "SPOSTARLI" E’ STATA PRESA DALL'EX PREMIER BORIS JOHNSON, PER DISSUADERE I MIGRANTI CHE RAGGIUNGONO LA GRAN BRETAGNA IN BARCA PARTENDO DALLE COSTE FRANCESI – A LONDRA DECINE DI MANIFESTANTI HANNO PROVATO A BLOCCARE UN BUS A BORDO DEL QUALE LA POLIZIA AVEVA CARICATO LE PERSONE DA DEPORTARE IN RUANDA…