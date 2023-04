18 apr 2023 14:49

ANGELA O DEMONE? – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TEDESCA, FRANK-WALTER STEINMEIER, HA INSIGNITO LA MERKEL DELLA GRAN CROCE DELL’ORDINE AL MERITO, LA PIÙ ALTA ONORIFICENZA DELLO STATO FEDERALE, COME KOHL E ADENAUER. MA LA FIGURA DELL’EX CANCELLIERA, CHE NESSUNO METTEVA IN DISCUSSIONE PRIMA DELLA GUERRA IN UCRAINA, SI STA APPANNANDO: È STATA INDULGENTE (SE NON CONNIVENTE) CON PUTIN, E IN POLITICA INTERNA HA RINVIATO RIFORME CRUCIALI. INSOMMA, È STATA UNA GRANDE STATISTA O UNA GRANDE SÒLA?