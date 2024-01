25 gen 2024 19:47

ANGELUCCI E DEMONI – RICOMINCIA DA ZERO L’INDAGINE PER TENTATA CORRUZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO DELLA LEGA ED EDITORE DI “LIBERO” E DEL “GIORNALE”, ANTONIO ANGELUCCI. L’ACCUSA È DI AVER PROVATO A CORROMPERE L’EX ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO, ALESSIO D’AMATO. PER ANGELUCCI ERA STATO GIÀ CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO, BLOCCATO PER UN DIFETTO DI NOTIFICA. PER QUESTO ORA L’INDAGINE È RIPARTITA DA ZERO, CON UN INTERROGATORIO BLINDATO…