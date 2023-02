24 feb 2023 09:31

A UN ANNO DALL’INIZIO DELLA GUERRA GLI ITALIANI SONO PREOCCUPATI, MA SOLO PER IL PROPRIO PORTAFOGLIO – IL SONDAGGIO DI PAGNONCELLI: “GLI ITALIANI SONO PREOCCUPATI (79%) PER IL PERDURARE DEL CONFLITTO, MA SOPRATTUTTO PER LE SUE RICADUTE ECONOMICHE (IL 49%) PIÙ CHE PER LE CONSEGUENZE UMANITARIE (14%)” – “LE SIMPATIE NEI CONFRONTI DEL PAESE DI ZELENSKY SONO IN NETTO CALO”. INSOMMA, L’USCITA DI BERLUSCONI ERA IN LINEA CON LA PANCIA DEL PAESE…