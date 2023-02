IN UN ANNO DI GUERRA PUTIN È RIUSCITO A FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO AI RUSSI – IL “NEW YORK TIMES”: “IL PRESIDENTE RUSSO HA PRESENTATO L'INVASIONE DELL'UCRAINA COME UNA GUERRA SANTA PER L'IDENTITÀ DEL PAESE, DICHIARANDO CHE STAVA COMBATTENDO PER IMPEDIRE CHE LE NORME LIBERALI DI GENERE E L'ACCETTAZIONE DELL'OMOSESSUALITÀ FOSSERO IMPOSTE DA UN OCCIDENTE AGGRESSIVO” – IL RUOLO DELLE TV, LE CERIMONIE PATRIOTTICHE NELLE SCUOLE E LA POLIZIA CHE CONTROLLA I SOCIAL

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

guerra in ucraina 5

In Ucraina, l'invasione del Presidente Vladimir V. Putin ha subito una battuta d'arresto dopo l'altra. Ma i suoi effetti in patria sono stati molto diversi.

Le rimostranze, la paranoia e la mentalità imperialista che hanno spinto il presidente Vladimir V. Putin a invadere l'Ucraina sono penetrate in profondità nella vita russa dopo un anno di guerra - un ampio, anche se disomogeneo, sconvolgimento della società che ha lasciato il leader russo più dominante che mai in patria. Scrive il NYT.

guerra in ucraina 2

Gli scolari raccolgono lattine vuote per costruire candele per i soldati in trincea, mentre in una nuova lezione settimanale imparano che l'esercito russo ha sempre liberato l'umanità dagli "aggressori che cercano di dominare il mondo".

I musei e i teatri, che erano rimasti isole di libertà artistica durante le precedenti repressioni, hanno visto evaporare questo status speciale e i loro artisti e performer contrari alla guerra sono stati espulsi. Le nuove mostre allestite dallo Stato hanno titoli come "NATOzismo" - un gioco di parole sul "nazismo" che cerca di presentare l'alleanza militare occidentale come una minaccia esistenziale pari a quella dei nazisti della Seconda Guerra Mondiale.

guerra in ucraina 1

Molti dei gruppi di attivisti e delle organizzazioni per i diritti sorti nei primi 30 anni della Russia post-sovietica hanno subito una brusca fine, mentre i gruppi nazionalisti, un tempo considerati marginali, hanno conquistato il centro della scena.

Mentre si avvicina il primo anniversario dell'invasione, l'esercito russo ha subito una battuta d'arresto dopo l'altra, non riuscendo a raggiungere l'obiettivo di prendere il controllo dell'Ucraina. Ma in patria, di fronte alla scarsa resistenza, l'anno di guerra di Putin gli ha permesso di spingersi più in là di quanto molti pensassero possibile nel rimodellare la Russia a sua immagine e somiglianza.

vladimir putin brinda con lo champagne e parla della guerra 4

"Il liberalismo in Russia è morto per sempre, grazie a Dio", si è vantato sabato in un'intervista telefonica Konstantin Malofeyev, un magnate d'affari ultraconservatore. "Più dura questa guerra, più la società russa si sta ripulendo dal liberalismo e dal veleno occidentale".

Il fatto che l'invasione si sia trascinata per un anno ha reso la trasformazione della Russia molto più profonda, ha detto, di quanto non sarebbe stato se le speranze di Putin di una rapida vittoria si fossero realizzate. "Se la guerra lampo fosse riuscita, non sarebbe cambiato nulla", ha detto.

vladimir putin brinda con lo champagne e parla della guerra 5

Per anni il Cremlino ha cercato di tenere Malofeyev a distanza, anche se ha finanziato i separatisti filorussi nell'Ucraina orientale e ha chiesto di riformare la Russia in un impero di "valori tradizionali", libero dall'influenza occidentale. Ma le cose sono cambiate dopo l'invasione, quando Putin ha trasformato i "valori tradizionali" in un grido d'allarme - firmando, ad esempio, una nuova legge anti-gay - e si è presentato come un altro Pietro il Grande che riconquista le terre russe perdute.

vladimir putin fucile

Soprattutto, ha detto Malofeyev, i liberali russi sono stati messi a tacere o sono fuggiti dal Paese, mentre le aziende occidentali se ne sono andate volontariamente.

Questo cambiamento è stato evidente mercoledì scorso in un raduno fuori dall'anello dei giardini, intasato dal traffico, a Mosca, dove alcuni dei più importanti attivisti per i diritti che sono rimasti in Russia si sono riuniti per l'ultimo di molti addii recenti: Il Centro Sakharov, un archivio per i diritti umani che è stato un centro liberale per decenni, stava inaugurando la sua ultima mostra prima di essere costretto a chiudere in base a una nuova legge.

putin

Il presidente del centro, Vyacheslav Bakhmin, un tempo dissidente sovietico, ha detto alla folla riunita che "quello che non avremmo potuto immaginare due anni fa o anche solo un anno fa sta accadendo oggi". "È stato costruito un nuovo sistema di valori", ha dichiarato Aleksandr Daniel, esperto di dissidenti sovietici. "Valori pubblici brutali e arcaici".

Un anno fa, mentre Washington avvertiva di un'imminente invasione, la maggior parte dei russi aveva scartato la possibilità; Putin, dopo tutto, si era presentato come un presidente amante della pace che non avrebbe mai attaccato un altro Paese. Così, dopo l'inizio dell'invasione - che ha stupito alcuni dei più stretti collaboratori del presidente - il Cremlino si è affrettato a modificare la sua propaganda per giustificarla.

È stato l'Occidente a entrare in guerra contro la Russia sostenendo i "nazisti" che hanno preso il potere in Ucraina nel 2014, si leggeva nel falso messaggio, e l'obiettivo dell'"operazione militare speciale" di Putin era quello di porre fine alla guerra iniziata dall'Occidente.

putin

In una serie di discorsi volti a rafforzare il sostegno interno, Putin ha presentato l'invasione come una guerra quasi santa per l'identità stessa della Russia, dichiarando che stava combattendo per impedire che le norme liberali di genere e l'accettazione dell'omosessualità fossero imposte da un Occidente aggressivo.

Per diffondere e far rispettare questo messaggio è stato utilizzato tutto il potere dello Stato. I canali televisivi nazionali, tutti controllati dal Cremlino, hanno abbandonato la programmazione di intrattenimento a favore di un maggior numero di notiziari e talk show politici; le scuole sono state indirizzate ad aggiungere una regolare cerimonia dell'alzabandiera e un'educazione "patriottica"; la polizia ha dato la caccia alle persone per reati come i post antibellici su Facebook, contribuendo a spingere centinaia di migliaia di russi fuori dal Paese.

guerra in ucraina 3

"La società in generale è uscita dai binari", ha dichiarato in un'intervista telefonica Sergei Chernyshov, che gestisce una scuola superiore privata nella metropoli siberiana di Novosibirsk. "Hanno capovolto le idee di bene e male".

Chernyshov, uno dei pochi dirigenti scolastici russi che si è espresso contro la guerra, ha descritto la narrazione dei soldati russi che combattono in difesa della loro nazione come così facilmente digeribile che gran parte della società è arrivata a crederci - soprattutto perché il messaggio si è intrecciato perfettamente con uno dei capitoli più emotivamente evocativi della storia russa: la vittoria della nazione nella Seconda Guerra Mondiale.

MOSCA AL TEMPO DELLA GUERRA

Una campagna a livello nazionale che esorta i bambini a fabbricare candele per i soldati è diventata così popolare che chiunque la metta in discussione in un gruppo di chat scolastico potrebbe essere definito "nazista e complice dell'Occidente".

Allo stesso tempo, ha sostenuto, la vita quotidiana è cambiata poco per i russi che non hanno un familiare che combatte in Ucraina, il che ha nascosto o attenuato i costi della guerra.

I funzionari occidentali stimano che almeno 200.000 russi siano stati uccisi o feriti in Ucraina, un tributo molto più grave di quanto gli analisti avessero previsto all'inizio della guerra. Tuttavia, l'economia ha sofferto molto meno di quanto previsto dagli analisti, con le sanzioni occidentali che non sono riuscite a ridurre drasticamente la qualità della vita dei russi medi, anche se molti marchi occidentali sono partiti.

MOSCA AL TEMPO DELLA GUERRA

"Una delle osservazioni più spaventose, credo, è che per la maggior parte delle persone non è cambiato nulla", ha detto Chernyshov, descrivendo il ritmo urbano di ristoranti e concerti e gli appuntamenti dei suoi studenti. "Questa tragedia viene relegata alla periferia".

A Mosca, la nuova ideologia di guerra di Putin è esposta al Museo della Vittoria, una vasta struttura in cima a una collina dedicata alla sconfitta dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista. Una nuova mostra, "NATOzismo", dichiara che "lo scopo della creazione della NATO era quello di ottenere il dominio del mondo".

vladimir putin in fabbrica a san pietroburgo

Una seconda, "Il nazismo quotidiano", include manufatti del Battaglione Azov dell'Ucraina, che ha legami con l'estrema destra, come prova della falsa affermazione che l'Ucraina sta commettendo un "genocidio" contro i russi.

"È stato spaventoso, raccapricciante e orribile", ha detto un'avventrice di nome Liza, 19 anni, a proposito di ciò che la mostra le ha mostrato, rifiutando di fornire il suo cognome a causa della sensibilità politica dell'argomento. Ha detto di essere rimasta angosciata nell'apprendere questo comportamento da parte degli ucraini, come presentato dalla propaganda russa. "Non dovrebbe essere così", ha detto, segnalando il suo sostegno all'invasione di Putin.

Centinaia di studenti erano in visita in un recente pomeriggio, e i bambini delle elementari hanno marciato con cappellini verdi dell'esercito mentre i loro accompagnatori li chiamavano "Sinistra, sinistra, uno, due, tre!" e si rivolgevano a loro come "soldati". Nella sala principale, lo studio di Victory TV - un canale avviato nel 2020 per concentrarsi sulla Seconda Guerra Mondiale - stava girando un talk show in diretta.

vladimir putin in fabbrica a san pietroburgo 3

"La cornice del conflitto ha aiutato la gente a farsene una ragione", ha detto Denis Volkov, direttore del Levada Center, un sondaggista indipendente di Mosca. "L'Occidente è contro di noi. Qui ci sono i nostri soldati, lì ci sono i soldati nemici, e in questo quadro bisogna schierarsi".

Settimane dopo aver lanciato l'invasione, Putin ha dichiarato che la Russia si trovava di fronte a una necessaria "autopurificazione della società". Ha augurato con disinvoltura "ogni bene!" alle imprese occidentali che hanno lasciato il Paese e ha detto che le loro partenze hanno creato "opportunità di sviluppo uniche" per le aziende russe.

vladimir putin umilia denis manturov

Ma a Khabarovsk, una città al confine con la Cina nell'Estremo Oriente russo, Vitaly Blazhevich, un insegnante di inglese locale, dice che la gente del posto sente la mancanza di marchi occidentali come H&M, il rivenditore di abbigliamento. Quando si parla di guerra, prosegue, l'emozione dominante è quella di un'accettazione passiva e della speranza che le cose finiscano presto."La gente è nostalgica di quelli che si sono rivelati essere i bei tempi", ha detto.

Blazhevich ha insegnato in un'università statale di Khabarovsk fino a quando, venerdì scorso, è stato costretto a dimettersi per aver criticato Putin in un'intervista su YouTube con Radio Liberty, l'emittente russa finanziata dagli americani. Erano commenti che probabilmente non sarebbero stati puniti prima della guerra. Ora, ha detto, la repressione del dissenso da parte del governo "è come un rullo compressore": "tutti vengono fatti rotolare nell'asfalto".

VLADIMIR PUTIN

Malofeyev, il magnate conservatore, ha detto che la Russia ha bisogno di un altro anno "perché la società si purifichi completamente dagli ultimi fatidici anni". Malofeyev ha affermato che qualsiasi cosa che non sia una "vittoria" in Ucraina, con tanto di parata a Kiev, potrebbe ancora causare l'annullamento di parte della trasformazione dell'ultimo anno. "Se nel corso della primavera ci sarà un cessate il fuoco", ha detto, "allora sarà possibile un certo ritorno liberale".

A Mosca, in occasione dell'evento di commiato al Centro Sakharov, alcuni dei partecipanti più anziani hanno fatto notare che, nell'arco della storia russa, la repressione del dissenso da parte del Cremlino non è una novità. Yan Rachinsky, presidente di Memorial, il gruppo per i diritti costretto a sciogliersi alla fine del 2021, ha detto che i sovietici hanno vietato così tanto "che non c'era più nulla da vietare".

tweet del giornalista di nexta sulla donna che appare alle spalle di putin

"Ma non si può vietare alle persone di pensare", ha proseguito Rachinsky. "Quello che le autorità stanno facendo oggi non garantisce loro alcuna longevità".