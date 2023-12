UN ANNO VISSUTO QUIRINAL-MENTE – UGO MAGRI: “SERGIO MATTARELLA PARLA CON TUTTI MA NON HA SPONDE CON NESSUNO. PER CERTI ASPETTI NON È MAI STATO COSÌ SOLO COME ADESSO. SUPPORTATO TUTTAVIA DA UNA POPOLARITÀ MAI COSÌ VASTA” – IL RAPPORTO COMPLICATO CON GIORGIA MELONI: “NON SONO MANCATI PASSAGGI FATICOSI, IN PARTICOLARE A PROPOSITO DELLA RIFORMA NORDIO SULLA GIUSTIZIA E SULL'ECCESSO DI DECRETI D'URGENZA. PERÒ GUAI A DEFINIRE MATTARELLA CAPO DELL'OPPOSIZIONE. NON C'È NULLA CHE POSSA IRRITARLO DI PIÙ…” – LA PRESENZA A SANREMO, "COSTITUZIONE ALLA MANO", L’OMAGGIO ALLE SALME DI CUTRO E LE PREVISIONI NERE PER IL 2024… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Ugo Magri per “La Stampa”

SERGIO MATTARELLA IN VERSIONE NATALIZIA BY IL GRANDE FLAGELLO

A cavallo di Capodanno, la pace resta l'assillo del Quirinale. Non c'è un solo discorso, dei 115 che se ne contano nel corso del 2023, in cui Sergio Mattarella abbia rinunciato a invocarla con toni sempre più angosciosi, talvolta un filo apocalittici. La pace, da quanto filtra, sarà il perno del suo messaggio televisivo alle otto e mezzo di domani sera, in quanto da lì tutto discende.

[…] C'è uno sfogo di qualche settimana fa in cui si riassume il "mood" del Presidente: per colpa dei «comportamenti sciagurati della nostra specie» tutto sta cambiando «in peggio», ha detto testuale. Il mondo che si avvita su se stesso è l'ossessione del Colle.

[…] Qualcuno si interroga sul pessimismo presidenziale e ipotizza che all'origine possa esserci dell'altro, magari più terra terra. Ad esempio la riforma costituzionale: qualora venisse approvata, il Capo dello Stato perderebbe la propria regalità a vantaggio del premier e dovrebbe limitarsi a svolgere compiti di rappresentanza tipo ricevere scolaresche o tagliare nastri; di qui il cambio di umore nell'anno appena trascorso.

SERGIO MATTARELLA GIORGIA MELONI

Tale riforma però è ancora in embrione, chissà se e quando passerà l'esame del referendum, Mattarella se ne tiene (giustamente) alla larga; non dice una sola parola al riguardo, così si regolerà nei prossimi dodici mesi. Escluso che sia questa la spiegazione.

Altra teoria che impazza: il Presidente teme l'imbarbarimento della politica e dei valori provocato dai sovranisti al governo, ecco perché vede nero. Ma […] se c'è qualcosa di cui sul Colle si dichiarano soddisfatti, addirittura orgogliosi […], quel qualcosa consiste nel rapporto di «correttezza» e di «totale fiducia» instaurato con Giorgia Meloni.

SERGIO MATTARELLA E CARLO NORDIO AL CSM

[…] Un anno fa non era facile intendersi per questioni […] di temperamento: la premier ha un carattere sospettoso, poco incline ad accettare i consigli. Preferisce sbagliare di testa sua, della serie «lo dico, lo faccio». Per cui strada facendo non sono mancati passaggi faticosi, in particolare a proposito della riforma Nordio sulla giustizia: verso fine luglio Mattarella diede il via libera alla presentazione davanti alle Camere, non prima però di un colloquio in cui Meloni si impegnò a riflettere sulle molte anomalie del testo. Il lieto fine resta ancora da scrivere.

EVITA DE' NOALTRI - VIGNETTA BY MACONDO

C'è stato nervosismo pure sull'eccesso di decreti d'urgenza, che urgenti talvolta non sono, nonché per l'abuso da parte della maggioranza delle leggi "salsiccia" […]: nella primavera 2023 il Quirinale ha bacchettato il governo ma pure i presidenti delle due Camere che, perlomeno in un'occasione, sono stati chiamati a rapporto e incitati a dare il meglio.

Quando c'è stato da fare argine, Mattarella non s'è tirato indietro. Domani passerà in rassegna […] i mali cronici del Paese: dai femminicidi all'evasione fiscale, dalle mafie alle morti sul lavoro con un controcanto oggettivo alla propaganda delle reti pubbliche e private dove la tendenza recente è a mettergli un po' di sordina, un passo dietro la premier.

sergio mattarella centenario aeronautica

Però guai a definire Mattarella capo dell'opposizione. Non c'è nulla che possa irritarlo di più. Il Presidente ha passato l'intero anno a divincolarsi da quanti lo strattonano. Immaginare il Colle che si coordina coi Cinque stelle per fare lo sgambetto a Giorgia […] è quanto di più lontano dal vero; Elly Schlein rappresenta mondi giovani che non sanno Mattarella dove stia di casa. Sul piano dei rapporti politici, il Presidente parla con tutti ma non ha sponde con nessuna e nessuno.

Per certi aspetti non è mai stato così solo come adesso. Supportato tuttavia, ecco il paradosso, da una popolarità mai così vasta. […] Il gradimento rilevato dai sondaggi (l'ultimo di Swg) oscilla tra il 67 e il 68 per cento; in pratica il Presidente piace a due italiani su tre che sono tantissimi e ciò spiega come mai nessuno lo prenda di mira, tranne rari kamikaze.

volodymyr zelensky sergio mattarella

Quando il consenso calerà partirà l'assalto, su questo al Colle nessuno s'illude; ma per adesso è alle stelle e ad alzarlo hanno contribuito negli ultimi dodici mesi gesti ad alto tasso simbolico come il dolente omaggio delle salme a Cutro, dopo il naufragio; la presenza "pop" a Sanremo, Costituzione alla mano; il sostegno a Casal di Principe, terra di frontiera; la commozione ad Auschwitz, contro i negazionismi; la visita ai binari insanguinati di Brandizzo.

morandi ferragni sergio mattarella amadeus laura mattarella

Nella "fisarmonica" dei poteri presidenziali, che si allargano e si restringono in base alla necessità, questo è il momento della estensione minima perché […] «a settembre 2022 ci sono state le elezioni ed è nato un governo che si fonda sulla volontà popolare». In questo momento storico, lungo lo spartiacque tra anno vecchio e nuovo, l'accento dunque cade sulla "leale collaborazione", sulla sudata convergenza ai piani alti della Repubblica, sulle assonanze registrate in chiave internazionale […] e perfino sull'immigrazione […].

sergio mattarella a crotone 1

Si potrebbe leggere, in questo voler essere e apparire "super partes", una sottile strategia, la dimostrazione vivente che il Colle non è il centro delle macchinazioni, come all'estrema destra sospettano per via di antichi complessi mai del tutto superati. Là si lavora per la concordia, la coesione è l'unica bussola.

Nel messaggio di domani sera il Presidente declinerà dunque la pace intesa come stop alle guerre; ma pure sul piano interno, quale auspicio di unità davanti alle sfide comuni, di tregua tra le curve "ultrà", contro lo spirito di fazione e con l'occhio rivolto alla campagna elettorale delle Europee, quando dai fondacci emergeranno, come al solito, i più bassi istinti della nazione.

STEINMEIER E MATTARELLA mattarella brandizzo mattarella presta benigni sergio e laura mattarella al teatro ariston sanremo 2023 GIORGIA MELONI E LE NOMINE BY MACONDO meyer mattarella sergio mattarella wang yi sergio mattarella in uzbekistan mattarella a casal di principe GIORGIA MELONI SERGIO MATTARELLA giorgia meloni e sergio mattarella all altare della patria mattarella inaugurazione pizzAut monza sergio mattarella guido crosetto all altare della patria 25 aprile 2023 volodymyr zelensky sergio mattarella 2 volodymyr zelensky sergio mattarella al quirinale Sergio mattarella CODICE NORDIO - POSTER BY MACONDO giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella lorenzo fontana silvana sciarra parata 2 giugno 2023 sergio mattarella ed emmanuel macron al louvre sergio mattarella giorgia meloni alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa SERGIO MATTARELLA EMMANUEL MACRON E GIOCONDA MELONI - MEME sergio mattarella cerimonia del ventaglio 2023 SERGIO MATTARELLA ALLA STAZIONE DI Brandizzo sergio mattarella alla cerimonia degli auguri di natale al quirinale sergio mattarella la giustizia SERGIO MATTARELLA E LA LEGGE SULLA CARNE SINTETICA - MEME BY VUKIC