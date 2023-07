ANOTHER “BRICS” IN THE WALL – IL “CLUB” DI PAESI CHE RIUNISCE BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA E SUDAFRICA È SEMPRE PIÙ SBILANCIATO VERSO PECHINO – IL DRAGONE È L’UNICO DEL GRUPPO AD ESSERE DIVENTATO DAVVERO UNA POTENZA ECONOMICA, ED È IN RIVALITÀ CON GLI STATI UNITI, MENTRE GLI ALTRI CERCANO DI MANTENERE BUONI RAPPORTI CON L’OCCIDENTE. MA NON AVRANNO GRANDE AUTONOMIA. ANZI: RISCHIANO DI DIVENTARE SATELLITI CINESI…

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

VERTICE BRICS A PECHINO

Il gruppo assomiglia meno a un comitato direttivo dei mercati emergenti e più a un fan club di Pechino

Non sono molti i vertici internazionali in cui un capo di governo si assenta per paura di essere arrestato per crimini di guerra, ma il gruppo Brics ci è riuscito. Vladimir Putin salterà l'incontro del mese prossimo tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica a Johannesburg perché i padroni di casa, in quanto firmatari della Corte penale internazionale, dovrebbero arrestarlo in base a un mandato per le attività della Russia in Ucraina.

xi jinping

È improbabile che gli manchi molta sostanza politica. A parte un'abbondante retorica di sfida contro il mondo ricco, uno dei temi principali sarà la tensione appena nascosta sul ruolo della Cina. Scrive il Financial Times.

I Brics sembrano ora seriamente sbilanciati. Inventato dagli economisti di Goldman Sachs nel 2001 come strumento di marketing, il gruppo è diventato un'entità politica quando i quattro Paesi (il Sudafrica si è aggiunto in seguito) hanno tenuto il loro primo vertice nel 2009.

cyril ramaphosa vladimir putin

Dan Ciuriak, ex vice capo economista del dipartimento del commercio canadese e ora senior fellow presso il think tank Centre for International Governance Innovation, ha pubblicato un articolo illuminante sulle basi economiche dei Brics. Egli osserva che solo una fortuita confluenza di eventi tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila ha fatto sì che il gruppo sembrasse vagamente uguale, anche nelle aspirazioni.

Mentre la Cina, con il suo settore manifatturiero a basso costo, beneficiava delle riforme economiche di Deng Xiaoping, la Russia e il Brasile uscivano dal caos economico (la Russia dopo la caduta del comunismo, il Brasile dalla stabilizzazione della valuta dopo il 1994) per cavalcare il boom delle materie prime degli anni 2000. L'India ha avuto un'esplosione di crescita dopo la liberalizzazione economica che ha fatto seguito alla crisi della bilancia dei pagamenti del 1990-91. Il Sudafrica è stato stimolato dalla fine dell'apartheid nel 1994.

VERTICE BRICS A PECHINO

Ma negli anni 2000 e 2010, solo la Cina è riuscita ad avvicinarsi in modo significativo allo status di Paese ricco, adottando i progressi tecnologici per diventare un'economia basata sulla conoscenza. Le altre sono rimaste bloccate in modelli a bassa crescita ed eccessivamente dipendenti dalle materie prime, con un apparato politico ostacolato da varie combinazioni di disfunzioni politiche e corruzione.

xi jinping narendra modi

L'economia cinese ora rivaleggia con quella degli Stati Uniti - è più grande in termini di parità di potere d'acquisto - e le sue dimensioni e il suo reddito finanziano una politica estera e militare bellicosa.

L'idea di una nuova valuta dei Brics, ventilata in particolare dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, è essenzialmente di fantasia: il renminbi è l'unica delle cinque valute internazionali con un ruolo significativo all'estero. I Paesi Brics hanno istituito la relativamente piccola Nuova Banca di Sviluppo, che finora ha concesso 32,8 miliardi di dollari in prestiti, mentre la Cina ha probabilmente prestato circa 1 miliardo di dollari a livello bilaterale. La sua Belt and Road Initiative non si limita a costruire infrastrutture e progetti digitali, ma mira anche all'allineamento commerciale e politico.

xi jinping vertice brics

Né il sostegno della Cina agli altri membri dei Brics è esattamente incondizionato. Anche lasciando da parte la sua lunga rivalità militare con l'India, se da un lato la Cina ha fornito a Putin una copertura diplomatica dopo l'invasione dell'Ucraina, dall'altro Pechino si sta facendo pagare acquistando il petrolio russo al di sotto del prezzo di mercato mondiale.

Dal punto di vista geopolitico, la Cina sbilancia anche il club. È in rivalità economica, tecnologica e strategica con gli Stati Uniti, mentre gli altri membri dei Brics cercano di mantenere buoni rapporti con Bruxelles e Washington.

zi jinping arriva a ufa in russia per il vertice brics

Il Brasile vuole accedere ai consumatori europei finalizzando un accordo commerciale tra l'UE e il blocco sudamericano Mercosur; l'India fa parte dell'alleanza di sicurezza Quad degli Stati Uniti nell'Asia-Pacifico. Se Pechino cercherà di costringere gli altri membri dei Brics ad abbandonare la loro strategia di non allineamento e ad aderire a un campo orientato alla Cina, le tensioni sul raggruppamento diventeranno intense.

L'anno scorso la Cina ha ventilato l'idea di espandere i Brics - il Sudafrica sostiene che più di 40 Paesi sono interessati a farne parte - ma gli altri membri esistenti, tra cui il Brasile, sembrano decisamente riluttanti. Se entreranno nazioni che sono legate alla Cina da vincoli di debito o di investimento, i Brics sembreranno sempre meno un gruppo direttivo per il mondo emergente e più un fan club per un aspirante egemone.

brics 2022

Se i Brics rimangono un gruppo di pressione unito dal risentimento contro lo strapotere degli Stati Uniti attraverso sanzioni o interventi militari, possono essere coesi, anche se non particolarmente costruttivi. Se il gruppo cerca di gestire da solo lo spettacolo, le sue disparate prospettive economiche e i suoi interessi strategici diventeranno una potente forza centrifuga. Come sottolinea Ciuriak, se si ha un insieme di mercati emergenti che ambiscono a diventare economie avanzate e solo il più grande è davvero sulla buona strada, non si ha un club coeso.

È ormai opinione consolidata che il gruppo dei Brics abbia fatto molta strada da quando si è riunito come unità politica. Di certo, la sua retorica e le sue ambizioni sono migliorate. La realtà, disarticolata e squilibrata, ha ancora molta strada da fare.

putin e i brics xi jinping dilma rousseff narendra modi jacob zuma jacob zuma e xi jinping a ufa brics