ANTO’ RACCONTACENE UN’ALTRA – TAJANI CI PRENDE PER SCEMI: “NON PRENDO ORDINI DA NESSUNO. DIETRO IL NO DI FORZA ITALIA AL TAGLIO DEL CANONE NON C’È LA FAMIGLIA BERLUSCONI” – “SONO GRANDE E GROSSO, HO 70 ANNI, VI PARE CHE PRENDO ORDINI DA QUALCUNO?” - BEH, SE QUEL QUALCUNO È IL “PROPRIETARIO” DEL PARTITO, CHE CON 90 MILIONI DI FIDEIUSSIONI GARANTISCE L'ESISTENZA DI FORZA ITALIA E LA STESSA CARRIERA POLITICA DI TAJANI...

TAJANI, 'MA QUALE INCIDENTE, È SOLO UN EMENDAMENTO...'

(ANSA) - "Ma quale incidente, è un emendamento... Si sta facendo un affare di Stato per un emendamento...". Così il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento del partito alla Camera, ha risposto a chi gli domandava se servirà un nuovo vertice di maggioranza dopo l'incidente parlamentare in cui il centrodestra si è spaccato sull'emendamento sul canone Rai durante l'esame del decreto fiscale.

DL FISCO: TAJANI, 'NON PRENDO ORDINI, DIETRO 'NO' FI A TAGLIO CANONE NON C'E' FAMIGLIA BERLUSCONI

(Adnkronos) - Che dietro ogni scelta di Forza Italia ci sia sempre la famiglia Berlusconi è ''una vostra ossessione, una vera e propria ossessione...''. Antonio Tajani ha appena finito di parlare in Aula al question time della Camera. Prima di lasciare Montecitorio il vicepremier si ferma a parlare del tema caldo del giorno: il taglio del canone Rai (fortemente voluto dalla Lega) che agita e divide la maggioranza, tant'è che oggi in commissione Bilancio al Senato Forza Italia ha votato con l'opposizione contro la riduzione del contributo per la tv pubblica da 90 a 70 euro e il governo è stato battuto due volte.

Il ministro degli Esteri non ci sta: ''Io non prendo ordini da nessuno. Prima con Piersilvio che scende in campo, poi con Marina... Sono grande e grosso, ho 70 anni, ma vi pare che prendo ordini da qualcuno? Ma tanto -si sfoga il segretario nazionale di Fi- è inutile che vi dico delle cose, tanto scrivete sempre quello che volete... Così sulle banche, ora sul canone Rai: ogni cosa che facciamo, la facciamo perché c'è qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare... Non ho mai preso ordini da nessuno'', insiste.

La posizione di Forza Italia in proposito, assicura il ministro degli Esteri, non è mai cambiata: "L'abbiamo detto sin dall'inizio che non avremmo mai votato un emendamento del genere'', ovvero quello presentato dal Carroccio che punta a ridurre il canone. ''Era sbagliato spendere 430 milioni euro per una partita di giro", e, avverte, lo è anche adesso: ''invece di tagliare il canone Rai che costa 50 centesimi al cittadino italiano, con quei 430 milioni di euro facciamo un'operazione per tagliare sul serio le tasse.

Potevamo metterli in un pacchetto dell'Irpef aggiungendoli a quelli del concordato fiscale. Si poteva usarli per la sanità. In ogni caso, possono essere utilizzate per fare cose concrete" ai fini della riduzione delle imposte. Giorgia Meloni condivide questa linea? ''Io dico quel che penso io...'', taglia corto Tajani, che difende la crescita di Fi e il suo peso politico alle ultime elezioni, a cominciare dalle europee, e replica così a chi gli fa notare che Salvini rivendica per il Carroccio il 'secondo posto' tra i partiti del centrodestra: ''Che siamo la seconda forza della coalizione lo dicono i numeri. Guardate le europee, parlano i numeri...''.

