TRA APPALTO E REALTA' - IERI LE PROTESTE DEI SINDACATI CONTRO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI VOLUTO DA SALVINI E LE MODIFICHE DEL SUPERBONUS – DALLE PIAZZE I LAVORATORI EDILI DENUNCIANO: “IL NUOVO CODICE CI FA TORNARE INDIETRO DI 50 ANNI, NEL FAR WEST DELL'EDILIZIA PRIVATA SI REGISTRA IL 90% DEGLI INFORTUNI MORTALI” - COME DAGO-RIVELATO L’IMPIANTO GENERALE DEL CODICE FU SÌ ABBOZZATO DA DRAGHI (VIA FRANCO FRATTINI E LUIGI CARBONE), MA È DIFFICILE PENSARE CHE LA VERSIONE ATTUALE SAREBBE PIACIUTA A “MARIOPIO”...

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per “la Stampa”

maurizio landini cgil 3

Gli edili hanno scelto cinque piazze di periferia per protestare contro il governo, contro il nuovo codice degli appalti voluto da Matteo Salvini definito «una follia, che ci porta indietro agli anni '70», e contro la modifica del superbonus. In piazza ieri con Cgil e Uil c'erano molte migliaia di lavoratori che di fatto hanno dato il via ad una nuova stagione di mobilitazione dei sindacati.

A Torino in una periferia in fase di riqualificazione come la Falchera; a Roma in zona Don Bosco, quartiere storicamente abitato da operai edili; a Napoli a Pianura-Soccavo, a Palermo nello Zen 2, una delle periferie urbane più abbandonate del Paese e a Cagliari nel quartiere Sant'Elia.

maurizio landini cgil

«Il nuovo codice degli appalti ci fa tornare indietro di 50 anni - ha spiegato il segretario generale di Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi dal palco di Roma -. Peccato che a ogni livello di subappalto l'imprenditore o risparmia sui macchinari o sul salario, o su salute e sicurezza. Invece di portare le buone regole degli appalti pubblici nell'edilizia privata, noi portiamo il Far West dell'edilizia privata, dove oggi si registra il 90% degli infortuni mortali, negli appalti pubblici. In pratica torniamo ai cantieri degli anni 70». […]

E poi c'erano i partiti di opposizione: a Roma in piazza c'era il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte a Torino la nuova capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga.

corteo degli esodati del superbonus a roma 3

[…] «Siamo qui con i lavoratori edili per affermare la necessità che il lavoro debba essere un lavoro sicuro e dignitoso e che bisogna combattere una logica sbagliata, sia sugli appalti sia sulle politiche che devono sostenere il rilancio di questo Paese» ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione di Roma a cui ha preso parte anche il numero uno della Uil

giuseppe conte manifestazione esodati del superbonus 1

Pierpaolo Bombardieri. Per Landini «c'è bisogno di avviare una campagna straordinaria di assemblee in ogni luogo di lavoro, per mettere poi in campo azioni di mobilitazione e manifestazioni in tutti i territori, senza escludere nulla». Già «prima di Pasqua» Cgil, Cisl e Uil dovrebbero essere in grado di mettere in campo un programma.

giuseppe conte manifestazione esodati del superbonus 3

Nel mirino dei sindacati, oltre al nuovo codice sugli appalti anche la delega fiscale, le mancate risposte del governo su pensioni, salute e sicurezza, rinnovo dei contratti e lotta all'inflazione. […]

corteo degli esodati del superbonus a roma 1 corteo degli esodati del superbonus a roma 2