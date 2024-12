5 dic 2024 17:18

GLI APPELLI DI MATTARELLA E BARBERA NON SONO SERVITI A NIENTE – UNDICESIMA FUMATA NERA PER L’ELEZIONE DEI QUATTRO NUOVI MEMBRI DELLA CONSULTA DA PARTE DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE – LA VOTAZIONE SI È CONCLUSA SENZA AVER RAGGIUNTO IL QUORUM. IL CAPO DELLO STATO RICHIAMA DA MESI I PARTITI ALLA RESPONSABILITÀ, E L’ALTRO IERI ANCHE AUGUSTO BARBERA, PRESIDENTE DELLA CORTE, HA AUSPICATO “RAPIDITÀ”