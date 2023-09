UN APPLAUSO AL MINISTRO ADOLFO “URSS”: IL DECRETO CONTRO IL “CARO VOLI” RENDERÀ I VOLI PIÙ CARI – RYANAIR INIZIA A TAGLIARE I VIAGGI VERSO LE ISOLE ITALIANE, E LA RIDUZIONE DELLA DOMANDA PORTERÀ A UN AUMENTO DEL COSTO MEDIO PER GLI UTENTI – URSO, APPENA UN MESE FA, AVEVA INCONTRATO IL CEO DELLA COMPAGNIA LOW COST, PARLANDO DI “CONFRONTO COSTRUTTIVO”. MA I VETTORI HANNO PREFERITO LO SCONTRO E ASPETTANO L’INTERVENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA… - VIDEO: IL CEO DI RYANAIR, O'LEARY, PRESO A TORTE IN FACCIA A BRUXELLES

1. RYANAIR, MENO ROTTE PER LA SARDEGNA «COLPA DEL DECRETO CONTRO IL CARO VOLI»

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per il "Corriere della Sera"

L’aveva minacciato e ora lo fa. Ryanair, la più grande low cost d’Europa, inizia a tagliare i voli con le isole italiane dopo l’introduzione della norma che fissa un tetto alle tariffe. Si parte dalla Sardegna, ma presto potrebbe toccare anche alla Sicilia. «Siamo stati costretti a ridurre dell’8% l’operativo invernale per la Sardegna dopo l’introduzione di un decreto del governo italiano che fissa un limite illegale sui prezzi», conferma il vettore che trasporta oltre il 40% dei passeggeri nel Paese.

Sono state cancellate tre rotte nazionali (da Cagliari e Alghero) e sono state ridotte le frequenze su altre sette tratte. Dopo le denunce sull’aumento significativo delle tariffe aeree a luglio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha prima attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi, poi ha convocato le aviolinee, quindi è intervenuto con un dl contro il «caro voli» che fissa un tetto massimo alle tariffe da/per le isole: i biglietti con Sardegna e Sicilia — stabilisce il decreto — non possono costare più del 200% della tariffa media di quel collegamento.

Una mossa che ha fatto arrabbiare le compagnie che ritengono il provvedimento contrario alle regole di mercato. […] a inizio agosto […] l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson aveva annunciato il rischio dei tagli. Un mese dopo la conferma. […]

Ieri i vertici italiani di easyJet, seconda compagnia nel Paese, hanno ribadito a Urso la «propria ferma contrarietà agli indirizzi del decreto: se il contenuto venisse confermato […] porterebbe a una riduzione della attrattività del mercato italiano per le aviolinee, quindi ad una riduzione dell’offerta e della connettività e a un’inevitabile incremento dei prezzi».

[…] Secondo i vettori la norma non è «migliorabile» e contano su un intervento della Commissione europea che dovrebbe arrivare […] entro pochi giorni.

2. RYANAIR CONTRO IL SOVIETISMO DI URSO

Estratto dal “Foglio”

Solo un mese fa, il ministro Adolfo Urso pubblicava una foto insieme al ceo di Ryanair Eddie Wilson: “Abbiamo avviato un costruttivo confronto per raggiungere soluzioni equilibrate”. Non è andata proprio così. Ora è scontro aperto.

Dopo il decreto voli […], prima Wilson ha paragonato il governo all’Urss e ora è passato dalle parole ai fatti: Ryanair ha annunciato di ridurre per la prossima stagione invernale dell’8 per cento i voli per la Sardegna.

La motivazione riportata dalla compagnia è proprio il decreto sul caro voli che mette un tetto ai prezzi dei biglietti del 200 per cento rispetto al prezzo medio. Il rischio però non è solo la riduzione dell’operatività e della connettività, ma un aumento del prezzo medio stesso […].

Questo perché la riduzione dell’utilizzo del revenue management non permetterà di ottimizzare la discriminazione e di conseguenza spingerà i vettori ad alzare il prezzo medio del biglietto. In questo braccio di ferro, la posizione di Ryanair non è indifferente, dato che controlla quasi il 37 per cento del traffico italiano, quota che per i voli domestici sale al 49 per cento.

[…] Il governo avrebbe potuto utilizzare una strategia “bastone-carota”: limitare il revenue management in cambio di qualcosa. E questo qualcosa è la stessa Ryanair a dire di cosa si tratta, dato che si è detta disposta ad aumentare l’operatività verso Sicilia e Sardegna in caso di abolizione dell’addizionale comunale di 6,5 euro per passeggero. Questa abolizione potrebbe in generale spingere la ripresa del mercato aereo, ma è chiaro che difficilmente il governo potrà trovare risorse in un momento in cui deve preparare una Finanziaria con risorse molto scarse. Ora però il rischio è che il decreto contro il “caro voli” renda i voli più cari.

