29 gen 2024 12:12

APPUNTI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE CHE VERRA’: IL 91% DEGLI ITALIANI E’ PREOCCUPATO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA - TRA LE MAGGIORI INQUIETUDINI CI SONO: L'AUMENTO DEI PREZZI DI ELETTRICITÀ, GAS E ACQUA (75%), DEI PREZZI DI BENI ALIMENTARI E I CARBURANTI (73%), E LA SANITÀ (62%) - OLTRE IL 50% DEGLI INTERVISTATI NEI PROSSIMI MESI TAGLIERÀ GLI ACQUISTI DI PRODOTTI NON ESSENZIALI, IL 94% FARÀ PIÙ ATTENZIONE AL CIBO, NON SPRECANDOLO, E OLTRE IL 38% DEGLI ITALIANI PIANIFICA DI TRASCORRERE PIÙ TEMPO A CASA IN FUTURO…