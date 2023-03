IL NUOVO ORDINE MONDIALE CINESE IN AZIONE – DOPO AVER APPARECCHIATO L'ACCORDO TRA ARABIA SAUDITA, FONDAMENTALE ALLEATO DEGLI STATI UNITI IN MEDIO ORIENTE, E IRAN, STORICO AVVERSARIO DI WASHINGTON, PECHINO NON SI FERMA. IL PRESIDENTE IRANIANO EBRAHIM RAISI HA ACCETTATO L’INVITO A RECARSI IN ARABIA SAUDITA ARRIVATO DAL RE BIN SALMAN – SE TEHERAN NON AVEVA ALTERNATIVE, I PAESI DEL GOLFO (ARABIA SAUDITA ED EMIRATI ARABI IN TESTA) HANNO COMPRESO CHE IL BIPOLARISMO USA-RUSSIA SORTO DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA, E' DEFINITIVAMENTE TRAMONTATO. OGGI I DUE NUOVI CONTENDENTI SONO USA E CINA...