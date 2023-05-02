ARCHEO-FLASH!PRIMI GIORNI IN SENATO DEL 2008. GLI SI AVVICINA MASSIMO D'ALEMA E GLI FA: ‘’TU SEI ANDREA AUGELLO?’’. LUI: ‘’SÌ, DIMMI’’. E MASSIMO: ‘’VOLEVO CONOSCERTI. DICONO CHE SEI STRONZO QUANTO ME…’’

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politica

DAGOREPORT! IN ASSENZA DI UNA VERA OPPOSIZIONE, GIORGIA MELONI HA CAPITO CHE L’UNICA REALE COMPETIZIONE È ORMAI QUELLA CON SALVINI E FORZA ITALIA – TRA LA DUCETTA E IL CAPITONE È UNA SFIDA CONTINUA, A TUTTO CAMPO: DALLE QUESTIONI INTERNAZIONALI ALLE NOMINE, FINO AL PNRR, NON PASSA GIORNO SENZA UN DISTINGUO, UNO SGAMBETTO, UNO SCONTRO – IL REDDE RATIONEM SI CONSUMERÀ ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024: CON IL PROPORZIONALE, OGNI PARTITO VA PER CONTO SUO - LA MELONI VUOLE ALLEARSI CON PPE E DIVENTARE LA THATCHER DE' NOANTRI. PER ORA, IL SUO PUGNO DI FERRO STA SOLO FACENDO INCAZZARE TUTTI, NON SOLO URSULA E LAGARDE, MACRON E SCHOLZ…

NON SOLO ENEL: COLPO DI SCENA ALL’ASSEMBLEA DI LEONARDO? – L’INDICAZIONE DELLO “SCIENZIATO” ROBERTO CINGOLANI, FORTISSIMAMENTE VOLUTO DALLA MELONI, NON E’ STATA GRANCHÉ GRADITA DAI FONDI INTERNAZIONALI – LA LISTA DI GREENWOOD AVREBBE PIÙ VOTI DI QUELLA PRESENTATA DA ASSOGESTIONI, ‘’CARENTE DI EXPERTISE’’; E ATTACCA LEONARDO: “I COSTI AZIENDALI SONO PIÙ CHE RADDOPPIATI NEGLI ULTIMI ANNI, CREANDO ECCESSIVA BUROCRAZIA E INEFFICIENZA” – IL MEF NON DOVREBBE AVER PROBLEMI A FAR ELEGGERE I SUOI 8 CANDIDATI MA SE GREENWOOD PORTA A CASA I 4 DELLA MINORANZA SI POSSONO APRIRE SCENARI INEDITI NELLA GOVERNANCE…