ARCHEO-FLASH! - PRIMI GIORNI IN SENATO DEL 2008. GLI SI AVVICINA MASSIMO D'ALEMA E GLI FA: ‘’TU SEI ANDREA AUGELLO?’’. LUI: ‘’SÌ, DIMMI’’. E MASSIMO: ‘’VOLEVO CONOSCERTI. DICONO CHE SEI STRONZO QUANTO ME…’’-
ARCHEO-FLASH! - PRIMI GIORNI IN SENATO DEL 2008. GLI SI AVVICINA MASSIMO D'ALEMA E GLI FA: ‘’TU SEI ANDREA AUGELLO?’’. LUI: ‘’SÌ, DIMMI’’. E MASSIMO: ‘’VOLEVO CONOSCERTI. DICONO CHE SEI STRONZO QUANTO ME…’’-
DAGOREPORT! IN ASSENZA DI UNA VERA OPPOSIZIONE, GIORGIA MELONI HA CAPITO CHE L’UNICA REALE COMPETIZIONE È ORMAI QUELLA CON SALVINI E FORZA ITALIA – TRA LA DUCETTA E IL CAPITONE È UNA SFIDA CONTINUA, A TUTTO CAMPO: DALLE QUESTIONI INTERNAZIONALI ALLE NOMINE, FINO AL PNRR, NON PASSA GIORNO SENZA UN DISTINGUO, UNO SGAMBETTO, UNO SCONTRO – IL REDDE RATIONEM SI CONSUMERÀ ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024: CON IL PROPORZIONALE, OGNI PARTITO VA PER CONTO SUO - LA MELONI VUOLE ALLEARSI CON PPE E DIVENTARE LA THATCHER DE' NOANTRI. PER ORA, IL SUO PUGNO DI FERRO STA SOLO FACENDO INCAZZARE TUTTI, NON SOLO URSULA E LAGARDE, MACRON E SCHOLZ…
ANCHE LA “DUCETTA” HA LA SUA “BESTIA” – DIETRO AL VIDEO-SPOT DI GIORGIA MELONI SUL DECRETO LAVORO C'È LA REGIA DEL 32ENNE TOMMASO LONGOBARDI, “GURU” DELLA COMUNICAZIONE WEB DELLA PREMIER, CON UN PASSATO ALLA CASALEGGIO ASSOCIATI – PALAZZO CHIGI È STATO TRASFORMATO IN UN SET, CON LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COME ATTRICE, CHE ACCOMPAGNA LO SPETTATORE PER LE STANZE DEL POTERE, SINO ALLA SALA DOV’È RIUNITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI… – VIDEO
CONSIGLIERE REGIONALE IN LOMBARDIA O SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA? SGARBI HA SCELTO: “RESTO A ROMA. AL PIRELLONE RONZULLI SI È MESSA DI TRAVERSO” - IL CONSIGLIO REGIONALE HA DECRETATO L'INCOMPATIBILITÀ. IL CRITICO SPIEGA: “SONO PIÙ UTILE COME SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA. AVREI AVUTO QUALCHE INCERTEZZA IN PIÙ SE FOSSI STATO ASSESSORE, OSSIA SE LICIA RONZULLI NON AVESSE FATTO QUEL COLPO DI TESTA DURANTE LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA. MA…”
NON SOLO ENEL: COLPO DI SCENA ALL’ASSEMBLEA DI LEONARDO? – L’INDICAZIONE DELLO “SCIENZIATO” ROBERTO CINGOLANI, FORTISSIMAMENTE VOLUTO DALLA MELONI, NON E’ STATA GRANCHÉ GRADITA DAI FONDI INTERNAZIONALI – LA LISTA DI GREENWOOD AVREBBE PIÙ VOTI DI QUELLA PRESENTATA DA ASSOGESTIONI, ‘’CARENTE DI EXPERTISE’’; E ATTACCA LEONARDO: “I COSTI AZIENDALI SONO PIÙ CHE RADDOPPIATI NEGLI ULTIMI ANNI, CREANDO ECCESSIVA BUROCRAZIA E INEFFICIENZA” – IL MEF NON DOVREBBE AVER PROBLEMI A FAR ELEGGERE I SUOI 8 CANDIDATI MA SE GREENWOOD PORTA A CASA I 4 DELLA MINORANZA SI POSSONO APRIRE SCENARI INEDITI NELLA GOVERNANCE…
FERMI TUTTI, A TORRE DEL GRECO SCENDE IN CAMPO “LA FAVOLOSA”! - LOREDANA FIORENTINO, MADRE DI LUIGI FAVOLOSO (EX DI NINA MORIC), SI CANDIDA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. DOPO ESSERE STATA "LANCIATA" DA QUESTO DISGRAZIATO SITO, L'EX SUOCERA DI "VAGINA" MORIC È STATA INVITATA A CANDIDARSI DAL CONSIGLIERE CIRO PICCIRILLO CON "LA SVOLTA". IL FUTURO POLITICO DEL NOSTRO PAESE E' IN UNA BOTTE DI FERRO: AMEN!