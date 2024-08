24 ago 2024 18:30

ARCHEO: QUANDO HILLARY CLINTON (NON) BALLAVA LA MACARENA – ANCHE NEL 1996 LA CONVENTION NAZIONALE DEMOCRATICA SI TENEVA A CHICAGO, E IL TORMENTONE NON ERA LA “BRAT SUMMER” DI CHARLIE XCX, COME NEL 2024, MA IL BALLO DI GRUPPO LOS DEL RIO – TUTTI NE PARLAVANO, ANCHE AL GORE NEL SUO DISCORSO, E TUTTI LA BALLAVANO, TRANNE L’ALLORA FIRST LADY, CHE SI LIMITAVA A BATTERE LE MANI NERVOSAMENTE SPERANDO DI NON ESSERE INQUADRATA… - VIDEO STRACULT