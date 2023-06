ARCHEO-STRACULT – ERA IL 20 MARZO 2001, MANCAVANO MENO DI DUE MESI ALLE ELEZIONI, E CORRADO GUZZANTI ALL’OTTAVO NANO SI ESIBÌ IN UNA IRRESISTIBILE IMITAZIONE DI FRANCESCO RUTELLI, ELENCANDO TUTTI I FAVORI CHE LA SINISTRA AVEVA FATTO AL CAV: “SO CINQUE ANNI CHE TE PORTAMO L’ACQUA CON LE RECCHIE, MA CHE CE VOI PURE LA SCORZA DI LIMONE?” – “IL PAESE NON È NÉ DI DESTRA NÉ DI SINISTRA, È DI BERLUSCONI, È SUO! NON SO CHI VINCE LE ELEZIONI, MA TE POSSO DI UNA COSA SOLA: BERLUSCO’, RICORDATI DEGLI AMICI!” – VIDEO DA NON PERDERE

Ma perché ce l’hai con me aoh, io sto a lavora per te mannaggia che ingrato. Mi dispiace perché io di carattere nun so cattivo, me viene la rabbia. A Berlusco’, so cinque anni che te portamo l’acqua con le recchie, Berlusconi, ma che ce voi pure la scorza di limone, non lo so…

A me fa rabbia perché a senti lui il centrosinistra in questi cinque anni non ha fatto niente , semo sfaticati e invece voglio dimostrare, perché c’ho i dati, i grandi risultati del centrosinistra, a Berlusco’.

Prima cosa: in cinque anni di centrosinistra nessuno ha mai toccato il conflitto di interessi, nun t’avemo mai torto un capello, a Berlusco’. Nessuno ha mai toccato la televisione: non te piaceva Prodi, l’abbiamo mandato all’estero. Trappolone, tac: ciao Prodi, mandace la cartolina. Questi so i fatti.

La prima cosa che fa D’Alema è dire che Mediaset è una grande industria culturale, e te sei un grande statista europeo: Fini se stava a rivoltà, gli abbiamo scatenato Mariotto Segni, è tornato giù. Bossi faceva il drogato, se lo semo presi noi, l’abbiamo disintossicato e te l’abbiamo ridato con la garanzia, ma che dovemo fa di più? Berlusconi, sei un ingrato sei, mannaggia.

Se semo presi tutti i pezzi tuoi: se semo presi la Pivetti, Cossiga, Mastella, Dini, Amadeus e Papi, è roba tua, a Berlusconi, ma perché sei così ingrato? D’Alema tutti i libri li pubblica con Mondadori, non te piaceva Zoff, l’abbiamo cacciato via, pussa via. Rondolino faceva il portavoce di D’Alema, gli serviva un autore per il Grande Fratello, gli abbiamo dato Rondolino.

Adesso voglio dire una cosa sulla Rai, perché c’ho anche i dati sulla Rai, e il servizio pubblico. Macché pubblico a Berlusco’, ‘a Rai è un servizio tuo! L’abbiamo dato a te: c’abbiamo messo mezza Mediaset dentro, famo dei programmi per far stravincere Canale 5.

T’avemo messo Bruno Vespa, che altro voi? Voi la calza? Metti la calza, nun voi più la calza, leva la calza. Ti dava fastidio Veronesi, uno scienziato che diceva tante cose brutte sulla libertà scientifica, che facevano tanto dispiacere al Sacro Padre . l’abbiamo isolato, hai visto?

Non se candida più, se n’è annato. Perché noi al Santo Padre lo anticipiamo, nun ce deve manco telefona, capito Silvio Berlusconi? Stiamo sempre lì pronti. A Berlusco’, piuttosto pensate a voi. Qua dai dati risulta che c’avete tutti quattro mogli e dodici amanti, er Santo Padre se incazza, lo sai? Dice, me stanno a coglionà? Aoh: una famiglia, no quattro! E vabbè, mannaggia a me, me dispiace -.

Berlusco’, ma che c’ho che nun te va? So troppo alto? Ti danno fastidio ste gambe lunghe? Me le sego, cammino in ginocchio, so più basso di te, Berlusco! Ma che devo fa, aoh? A me non me frega niente, me consumo un paio di calzoni al giorno, ma lo faccio per te, so contento. C’ho troppi capelli, ti danno fastidio? Dammi la macchinetta, mi taglio i capelli come Berlusconi, me faccio pelato aoh.

E l’occhi azzurri te danno fastidio, me metto le lenti a contatto marroni, mannaggia. Ma che devo fare? Tutto per te abbiamo fatto, a Berlusconi. Gli ho detto anche: ce voi camminà in testa, camminace in testa, ti chiedo solo di levatte i sopralzi de legno, perché me lascia il segno. Hai capito Berlusconi, è una piccola richiesta. Perché la mia signora la sera me deve leva’ le schegge di legno.

A Sere’, ma che stai a di? Te fai la satira, me fai anche ride, ma qui stiamo a parla de cose serie. Er Paese non è né di destra né di sinistra, il Paese è di Berlusconi, è suo! Ma come state a ragiona? Ma se te te compri una macchina, è di destra o di sinistra? È la tua, no? Se vuoi andà a destra vai a destra, se voi andà a sinistra vai a sinistra, è la macchina tua, ma stai a scherzà?

A Sere’, io non lo so chi lo vince sto conflitto elettorale, non so se vincerà la grande formazione democratica riformista della sinistra o se vincerà questa destra autoritaria e illiberale, io te posso di una cosa sola: se vince Berlusconi. Berlusco’, ricordati degli amici! Ricordati di chi t’ha voluto bene!

