ARCHEO-VIDEO-FLASH: QUANDO IGNAZIO LA RUSSA CANTAVA “LA CANZONE DEL SOLE” CON ALBA PARIETTI - SUI SOCIAL SPUNTA UN VECCHIO FILMATO DELL'ATTUALE PRESIDENTE DEL SENATO CHE, ECCITATISSIMO, INTONA LA CANZONE DI BATTISTI REINTERPRETANDOLA A MODO SUO: “MARE NERO, CHE COLORE POTEVA AVERE IL MARE? NERO!” – A UN CERTO PUNTO, QUEL VECCHIO VOLPONE DI 'GNAZIO SQUADRA CON ATTENZIONE LA SILHOUETTE DELLA PARIETTI, E URLA: “FERMA LA MANO, FERMA...”: CHE VOLEVA DIRE? A QUANDO RISALE IL VIDEO? E DI QUALE EVENTO SI TRATTAVA?