18 gen 2024 16:23

IN ARGENTINA C’È IL PESO...E UN CONTRAPPESO – LA PROVINCIA DI “LA RIOJA” HA APPROVATO UNA “QUASI MONETA” (IN ALTERNATIVA AL PESO) PER PAGARE PARTE DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI – IL MOTIVO? IL GOVERNATORE QUINTELA HA SCAZZATO CON L'ULTRALIBERISTA JAVIER MILEI, CHE HA TAGLIATO I FONDI PER LE PROVINCE - LA RISPOSTA DEL NEO-PRESIDENTE: "IN CAMPAGNA ELETTORALE MI HANNO TRATTATO COME UN PAZZO PER AVER DIFESO UN SISTEMA DI LIBERA CONCORRENZA PER LE MONETE PROVINCIALI..."