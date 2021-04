ARIA DI GUERRA - BIDEN CHIAMA PUTIN DOPO LE MINACCE RUSSE: ALLENTARE LE TENSIONI SULL'UCRAINA", E PROPONE ALLO ZAR UN INCONTRO IN UN PAESE TERZO PER DISCUTERE "L'INTERA GAMMA DEI PROBLEMI TRA USA E RUSSIA" (CHE SONO TANTI) - MOSCA ACCUSA L'OCCIDENTE DI VOLER TRASFORMARE L’UCRAINA IN UNA "POLVERIERA" E HA SCHIERATO LUNGO LA COSTA 80.000 SOLDATI. LA NATO HA RISPOSTO CONFERMANDO IL SUO APPOGGIO A KIEV - LA DOMANDA È: PUTIN ARRIVERÀ A INVADERE L'UCRAINA? – VIDEO

Biden a Putin, 'allentare le tensioni' su Ucraina

JOE BIDEN E VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - WASHINGTON, APR 13 - In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden "ha ribadito l'incrollabile impegno degli Usa verso la sovranita' e l'integrita' territoriale dell'Ucraina" esprimendo "le preoccupazioni per l'improvviso rafforzamento russo nella Crimea occupata e ai confini con l'Ucraina", e ha chiesto a Mosca di "allentare le tensioni". Lo rende noto la Casa Bianca.

I due leader, informa la Casa Bianca, "hanno discusso varie questioni regionali e globali, compreso l'intento degli Stati Uniti e della Russia di perseguire un dialogo strategico su una serie di questioni di sicurezza emergenti e sul controllo degli armamenti, rafforzando l'estensione del trattato New Start". Biden, prosegue la presidenza Usa, ha "anche ammonito che gli Stati Uniti agiranno fermamente in difesa dei loro interessi nazionali in risposta alle azioni russe, come le intrusioni cybernetiche e le interferenze nelle elezioni".

vladimir putin

Biden a Putin,summit in Paese terzo per discutere problemi

(ANSA) - WASHINGTON, APR 13 - In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden "ha proposto un incontro nei prossimi mesi in un Paese terzo per discutere l'intera gamma dei problemi che devono affrontare Usa e Russia". Lo rende noto la Casa Bianca. (ANSA).

Biden, aggiunge la Casa Bianca, ha "ribadito il suo obiettivo di costruire una relazione stabile e prevedibile con la Russia coerente con gli interessi Usa". (ANSA).

Dagotraduzione da Mailonline

Truppe ucraine

Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha intimato agli Stati Uniti di tenere lontane dalla Crimea le due navi da guerra americane in arrivo nel mar Nero: ”sarà meglio per loro rimanere lontani dalla Crimea e dalla nostra costa. Per il loro bene”. Secondo Ryabkov la decisione degli Stati Uniti di schierare due navi da guerra è “una provocazione” progettata per “mettere alla prova i nostri nervi”.

uss roosevelt

"In caso di esasperazione, faremo di tutto per garantire la nostra sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, ovunque si trovino", ha detto ancora Ryabkov che ha accusato Kiev e “i suoi alleati in Occidente” di essere completamente “responsabili delle conseguenze di un'ipotetica esacerbazione. Gli Stati Uniti e altri paesi della NATO stanno deliberatamente trasformando l'Ucraina in una polveriera"

sergei ryabkov

Dall’Europa, dove è arrivato oggi, il segretario di Stato americano Antony Blinken, ha fatto sapere alla Russia che gli Stati Uniti sono “saldamente dietro” all’Ucraina, e il capo della Nato Jens Stoltenburg ha ribadito che l’alleanza con Kiev è “incrollabile”.

Secondo fonti del ministero degli Esteri turco, che concede alle navi il permesso di entrare nel mar Nero, gli Stati Uniti dovrebbero inviare, tra domani e giovedì, due cacciatorpediniere: la USS Donald Cook e la USS Roosevelt. Ad aspettarle, lungo il confine con l’Ucraina, ci sarà un importante schieramento militare russo: più di 80.000 soldati, carri armati, artiglieria, sistemi missilistici antiaerei, imbarcazioni e mezzi da sbarco. Le forti tensioni tra forze governative ucraine e gruppi di ribelli sostenuti dalla Russia nell’est del paese hanno infatti spinto Mosca a rafforzare lo spiegamento di forze.

Forze armate ucraine pattugliano il confine nel Donbas

Micheal McFaul, ex ambasciatore statunitense in Russia, ha dichiarato su Twitter che Putin potrebbe invadere l’Ucraina e portare la guerra in Europa. Intanto alla tv di Stato russa, il conduttore Dmitry Kiselyov ha ribadito le minacce del viceministro Ryabkov, definendo l’Ucraina uno stato “nazista” che la Russia “potrebbe essere costretta a de-nazificare”.

La situazione sul fronte ucraino e in Crimea

biden putin soldati ucraina. soldati ucraini a marinka, donetsk dmytro kuleba anthony blinken carri armati russi carri armati russi 2 LE TRUPPE AL CONFINE PRESIDENTE UCRAINO SALUTA LE TRUPPE AL CONFINE MEZZI MILITARI AL CONFINE truppe russe ucraina crimea carri armati russi. carro armato ucraino in donbass MEZZI MILITARI RUSSI AL CONFINE

Il segretario generale Jean Stoltenberg e il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba

joe biden dice che putin e' un assassino

La cartina della zone Soldati ucraini