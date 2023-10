22 ott 2023 12:10

ARIDAJE! TORNA LO SPAURACCHIO DELLE INTERFERENZE RUSSE IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE PRESIDENZIALI AMERICANE - L’INTELLIGENCE STATUNITENSE AVVERTE L’ITALIA: “LA RUSSIA STA PORTANDO AVANTI OPERAZIONI VOLTE A INDEBOLIRE LA FIDUCIA DELL’OPINIONE PUBBLICA NELL’INTEGRITÀ DELLE ELEZIONI – L’OBIETTIVO E’ SEMINARE INSTABILITÀ NEI PAESI DEMOCRATICI DIPINGENDO LE ELEZIONI COME DISFUNZIONALI E I GOVERNI RISULTANTI COME ILLEGITTIMI” - MERCOLEDÌ IL COPASIR VOLERA’ A WASHINGTON…