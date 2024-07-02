ARIDATEJE LA "BESTIA" DI MORISI – VIDEO-FLASH: L’AMAZZONE LEGHISTA SUSANNA CECCARDI FESTEGGIA LA RIELEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO (È STATA RIPESCATA NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO DOPO CHE VANNACCI HA SCELTO QUELLA DEL NORD-OVEST) FACENDO LE CORNA CONTRO I GUFI “DI SINISTRA” - “COME DICEVA UN GRANDE CANTANTE, EH GIÀ, SIAMO ANCORA QUA”. SI È ACCORTA CHE L’AUTORE DI QUELLA STROFA, VASCO ROSSI, GIUSTO 24 ORE FA HA ATTACCATO SALVINI (“BASTA POCO, SOLO ESSERE UN PO’ IGNORANTI COME LUI”)? - VIDEO

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FLASH - VOCI DAL COLLE: UNO DEI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DICE SOTTOVOCE - LA PREMIER DA BRUXELLES HA INVOCATO L’INTERVENTO DI MATTARELLA, DICENDO CHE I METODI DI FANPAGE SONO PARAGONABILI A QUELLI DEI REGIMI. IL PRESIDENTE SI È MERAVIGLIATO RIFLETTENDO CHE I REGIMI SI INSINUAVANO ALL’INTERNO DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI DEMOCRATICI AL FINE DI CARPIRE L’IDENTITÀ DEI LORO ESPONENTI PER IMPORRE L’AUTORITÀ, UTILIZZANDO TECNICHE ANCHE BRUTALI. QUI SI TRATTA DI GIORNALISMO D’INCHIESTA DOVE VENGONO ALLA LUCE REATI O SIMILARI. LA PREMIER AVREBBE DOVUTO RINGRAZIARE FANPAGE PER AVER SCOPERTO I FASCISTELLI ANTISEMITI E PER AVERLE DATO MODO DI POTERLI ESPELLERLI...