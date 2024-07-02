Susanna Ceccardi, re-elected MEP for the Lega, makes the ? gesture to the jinxes who hoped she wouldn't be elected.— Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) July 2, 2024
July 1, 2024 pic.twitter.com/B7W4Wr8aet
ARIDATEJE LA "BESTIA" DI MORISI – VIDEO-FLASH: L’AMAZZONE LEGHISTA SUSANNA CECCARDI FESTEGGIA LA RIELEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO (È STATA RIPESCATA NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO DOPO CHE VANNACCI HA SCELTO QUELLA DEL NORD-OVEST) FACENDO LE CORNA CONTRO I GUFI “DI SINISTRA” - “COME DICEVA UN GRANDE CANTANTE, EH GIÀ, SIAMO ANCORA QUA”. SI È ACCORTA CHE L’AUTORE DI QUELLA STROFA, VASCO ROSSI, GIUSTO 24 ORE FA HA ATTACCATO SALVINI (“BASTA POCO, SOLO ESSERE UN PO’ IGNORANTI COME LUI”)? - VIDEO-
Susanna Ceccardi, re-elected MEP for the Lega, makes the ? gesture to the jinxes who hoped she wouldn't be elected.— Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) July 2, 2024
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FLASH! - LA MELONA CI TENEVA MOLTISSIMO, ALMENO CHE GLI AZZURRI ARRIVASSERO ALLA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI CON LEI IN TRIBUNA FASCIATA COL TRICOLORE - INVECE, E' ARRIVATA LA SCONFITTA PIU' VERGOGNOSA. E ORA PALAZZO CHIGI VORREBBE CHE SE NE ANDASSERO SPALLETTI E GRAVINA. CHE RESISTONO IMPAVIDI AL LORO POSTO. A SPINGERE I NOSTRI EROI AI GIARDINETTI, CI PENSERANNO IL MINISTRO ABODI E LA LEGA CALCIO DI LORENZO CASINI, LEGATO A LOTITO (NEMICO DI GRAVINA)
FLASH! – A CHE PUNTO E’ LA NOTTE DI JOE BIDEN? LA MOGLIE JILL POTRA’ OPPORSI ANCHE COL MATTARELLO ALL’ABBANDONO DELLA CORSA PRESIDENZIALE DEL RIMBAMBIDEN DI CASA, MA NULLA POTRA’ FARE SE I TYCOON DELLA SILICON VALLEY, PRINCIPALI FINANZIATORI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEM, DECIDONO DI CHIUDERE I RUBINETTI E I GOVERNATORI DEI 4/5 STATI DOVE IL VOTO E’ ‘’BALLERINO’’ ANNUNCIANO CHE NON C’E’ PIU’ TRIPPA PER GATTI…
FLASH! – OCCHIO ALL’INCANTEVOLE CANTAUTRICE GIORDANA ANGI - LA PRIMA CONCORRENTE DEL TALENT “AMICI DI MARIA DE FILIPPI” A FARE COMING OUT COME LESBICA NEL 2018, OGGI È GETTONATISSIMA. E NON SOLO PERCHÉ HA PUBBLICATO IL PRIMO ALBUM IN LINGUA INGLESE, COLLABORANDO CON STING E POI ACCOMPAGNANDOLO IN GIRO PER L’EUROPA APRENDO I SUOI CONCERTI. MA ANCHE PERCHÉ LA 30ENNE ANGI AVREBBE FATTO GIRARE TESTA E TESTOSTERONE A UNA STAR TELEVISIVA….
FLASH! – “IL MIO COMPITO E’ GIUNTO AL TERMINE”. CARLO VERDELLI, DOPO DUE ANNI E MEZZO, RASSEGNA LE DIMISSIONI DALLA DIREZIONE DI “OGGI” – NEI GIORNI SCORSI, L’EX DIRETTORE DI “REPUBBLICA” L’HA COMUNICATO ALL’EDITORE URBANO CAIRO, E OGGI POMERIGGIO AL CDR DEL SETTIMANALE – VOCI: AL SUO POSTO, CAIRO PUNTEREBBE SU MARIANNA APRILE….
FLASH - VOCI DAL COLLE: UNO DEI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DICE SOTTOVOCE - LA PREMIER DA BRUXELLES HA INVOCATO L’INTERVENTO DI MATTARELLA, DICENDO CHE I METODI DI FANPAGE SONO PARAGONABILI A QUELLI DEI REGIMI. IL PRESIDENTE SI È MERAVIGLIATO RIFLETTENDO CHE I REGIMI SI INSINUAVANO ALL’INTERNO DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI DEMOCRATICI AL FINE DI CARPIRE L’IDENTITÀ DEI LORO ESPONENTI PER IMPORRE L’AUTORITÀ, UTILIZZANDO TECNICHE ANCHE BRUTALI. QUI SI TRATTA DI GIORNALISMO D’INCHIESTA DOVE VENGONO ALLA LUCE REATI O SIMILARI. LA PREMIER AVREBBE DOVUTO RINGRAZIARE FANPAGE PER AVER SCOPERTO I FASCISTELLI ANTISEMITI E PER AVERLE DATO MODO DI POTERLI ESPELLERLI...