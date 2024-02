28 feb 2024 12:33

ARMANI E LA MELONI PALLUTA – L’UNICO CHE NON HA FATTO UN PLISSÉ PER LE PAROLE SPESE DAL SARTO CESAREO PER LA DUCETTA (“HA DUE ‘ELEMENTI IMPORTANTI’ IN CORPO ABBASTANZA ROBUSTI, NON CE LI HA MA È COME SE LI AVESSE”) E’ QUIRINO CONTI: ‘’CHE ARMANI SIA DI DESTRA LO SAPEVANO ANCHE I PICCIONI DI PIAZZA DUOMO MA CHE ADDIRITTURA SI SIA INNAMORATO STILISTICAMENTE DEGLI “ATTRIBUTI” DELLA MELONI QUESTA È DAVVERO UNA RINCUORANTE NOVITÀ PER IL PAESE - NATURALMENTE NESSUNO DEL SERVIZIO LITURGICO CHE LO ACCOMPAGNA GLI HA MAI SPIEGATO CHE QUEL CERTO COMPLIMENTO DA CAFFÈ-PIZZERIA LOMBARDO, NON È PROPRIO IL PIÙ ELEGANTE E COOL...”