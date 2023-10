ARRIVA LA CONFERMA DI MEDIASET: ANDREA GIAMBRUNO NON CONDURRÀ “DIARIO DEL GIORNO” PER TUTTA LA PROSSIMA SETTIMANA. MA, COME DAGO-DIXIT, POI DOVRÀ DIRE ADDIO ALLA SUA VETRINA, DOPO I FUORIONDA DI STRISCIA IN CUI PARLAVA DI SESSO A TRE E FACEVA IL PROVOLONE CON LE COLLEGHE – LA NOTIZIA DELLA SEPARAZIONE DELLA MELONI FA IL GIRO DEL MONDO: È IN HOMEPAGE SU TUTTI I PRINCIPALI MEDIA EUROPEI…

GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY FAWOLLO

TV: GIAMBRUNO NON CONDURRÀ 'DIARIO' PER TUTTA LA PROSSIMA SETTIMANA

(LaPresse) - Andrea Giambruno non sarà alla conduzione della trasmissione di Rete4 "Diario del giorno" sia oggi che per tutto il resto della prossima settimana. Lo apprende LaPresse da fonti vicine a Mediaset. Il giornalista, ex compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è finito al centro di una bufera mediatica sollevata da diversi fuorionda trasmessi da Striscia la notizia.

la notizia della separazione di giorgia meloni e andrea giambruno su el mundo

CASO GIAMBRUNO: DAL GUARDIAN A LE FIGARO, SEPARAZIONE MELONI SUI SITI EUROPEI

(LaPresse) - Dalla Francia al Regno Unito, dalla Germania alla Spagna, la notizia della fine della relazione fra la premier Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è rimbalzata anche sui principali media europei.

'La premier italiana si separa dal partner dopo i suoi commenti sessisti', titola il Guardian in homepage.

la notizia della separazione di giorgia meloni e andrea giambruno sul GUARDIAN

Anche Le Figaro ha la notizia in evidenza sul sito: 'Giorgia Meloni si separa dal suo compagno giornalista', scrive il quotidiano francese conservatore, evidenziando che "il giornalista tv Andrea Giambruno aveva fatto commenti imbarazzanti registrati a sua insaputa a margine del programma che conduce sul canale privato Rete4".

Mentre la notizia non è in pagina sul sito di Liberation e Le Monde. Sui giornali spagnoli, El Pais ha impaginato la notizia in alto sul sito, con il titolo 'Giorgia Meloni annuncia la rottura con il padre di sua figlia, il presentatore Andrea Giambruno', sottolineando nell'occhiello che il compagno della premier "è stato registrato mentre faceva commenti sessisti a una collega di lavoro".

la notizia della separazione di giorgia meloni e andrea giambruno sulla suddeutsche zeitung

Notizia in home anche su El Mundo, che fornisce anche un profilo di Giambruno: 'Chi è Andrea Giambruno, il giornalista con cui (Meloni ndr.) non si è sposata'. In Germania la Sueddeutsche Zeitung titola 'Divisi da tempo', con una grande foto della coppia, mentre la Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) sceglie una foto della premier sola e titola: 'Giorgia Meloni e il suo partner si sono separati'.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 5 tweet sui fuori onda di andrea giambruno 5 tweet sui fuori onda di andrea giambruno 12 ANDREA GIAMBRUNO - UN SACCO BELLO - MEME ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA tweet sui fuori onda di andrea giambruno 7

la notizia della separazione di giorgia meloni e andrea giambruno sulla frankfurter allgemeine zeitung THE THREESOME OF LIFE - LA SEPARAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO VISTA DA EMILIANO CARLI la notizia della separazione di giorgia meloni e andrea giambruno su le figaro ANDREA GIAMBRUNO - GIORGIA MELONI - FOTO DI CHI GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY FAWOLLO GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY GRANDE FLAGELLO TWEET SU GIAMBRUNO E MELONI BY GRANDE FLAGELLO TWEET SU ANDREA GIAMBRUNO MEME GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO Andrea Giambruno Giorgia Meloni GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO NOVELLA 2000 - LA FINE DELLA RELAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO VIGNETTA DI NATANGELO SULLA SEPARAZIONE TRA MELONI E GIAMBRUNO la notizia della separazione di giorgia meloni e andrea giambruno su el pais