ARRIVA UN RAZZO DAGLI STATI UNITI CONTRO NETANYAHU – L’EX SPEAKER DELLA CAMERA, LA DEMOCRATICA NANCY PELOSI, INFILZA IL PREMIER ISRAELIANO: "DOVREBBE DIMETTERSI, È UN OSTACOLO ALLA SOLUZIONE CHE PREVEDE DUE STATI. NON SO SE HA PAURA DELLA PACE, È INCAPACE O SOLO NON VUOLE LA PACE"

(ANSA) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è un ostacolo alla soluzione che prevede due stati e dovrebbe dimettersi. Lo afferma la ex speaker della camera, la democratica Nancy Pelosi.

In un'intervista all'irlendese RTE Six Ones News, riportata dai media americani, Pelosi spiega che Netanyahu è un ostacolo per la pace nell'area da anni. "Non so se ha paura della pace, è incapace o solo non vuole la pace, ma è un ostacolo alla soluzione dei due stati" mette in evidenza. "Riconosciamo - aggiunge - il diritto di Israele a proteggersi. Respingiamo la politica di Netanyahu".

