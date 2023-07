ARRIVA IL TERZO INCOMODO ALLE ELEZIONI AMERICANE – UN MISTERIOSO GRUPPO CENTRISTA, “NO LABELS”, VUOLE PRESENTARE UN SUO CANDIDATO PER LA CASA BIANCA SE CI SARÀ UNA NUOVA SFIDA TRA DONALD TRUMP E JOE BIDEN – NON È CHIARO CHI CI SIA DIETRO (CIOÈ CHI CI METTA I SOLDI), MA POTREBBE ESSERE UNA NOVITÀ INTERESSANTE PER GLI ELETTORI: LA MAGGIORANZA HA GIÀ SOSTENUTO DI NON VOLER SCEGLIERE TRA IL PRESIDENTE E IL TYCOON. CHI SARÀ IL NOME SU CUI PUNTERÀ IL GRUPPO “GUASTATORE”?

(ANSA) - Se la campagna elettorale per il 2024 dovesse riproporre uno scontro fra Donald Trump e Joe Biden, un misterioso gruppo centrista è pronto a presentare un terzo candidato.

No Labels, o 'guastatore' come molti strateghi politici già lo identificano, intende attendere fino al Super Tuesday di marzo poi, se ci saranno le condizioni, presenterà il suo candidato in aprile.

"Gli americani vogliono una maggiore scelta, non il ripetersi della corsa del 2020", afferma Ben Chavis, il co-presidente di No Labels, di cui non è chiaro chi sono i finanziatori. I sondaggi recenti hanno messo in evidenza che la maggioranza degli elettori non vuol scegliere fra Trump e Biden, non approvando il loro lavoro da presidenti. I candidati di partiti terzi di solito non hanno mai avuto grande successo alle urne.

Ma il 2024 si presenta come un'elezione diversa da tutte le altre, aprendo un varco per un nuovo candidato anche dell'ultimo momento. Il timore degli analisti, soprattutto democratici, è che un candidato di No Labels possa alla fine consegnare la vittoria di Trump, diminuendo le chance di Biden.

