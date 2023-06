ARRIVANO LE PRIME PICCONATE ALL’EURO-ALLEANZA TRA POPOLARI E CONSERVATORI IN EUROPA – LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA BOCCIATO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DI VARSAVIA: “VIOLATO LO STATO DI DIRITTO”. È UNA BORDATA AI SOGNI EUROPEI DI GIORGIA MELONI, ALLEATA DEL PARTITO DI MAGGIORANZA POLACCO, PIS – “IL FOGLIO”: “URGE UN PIANO B. L’IPOTESI CHE L’ALLEANZA PPE-ECR DIVENTI REALTÀ È FORTEMENTE ESAGERATA. PER UNA QUESTIONE NUMERICA, MA SOPRATTUTTO POLITICA…”

In queste settimane si fa un gran parlare, in vista delle elezioni europee del 2024, di una possibile alleanza tra Partito popolare europeo (Ppe) e Conservatori (Ecr) […]. Del progetto che punta a costruire una “maggioranza Giorgia” al posto della “maggioranza Ursula” ha parlato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma soprattutto ne è fautore il presidente del Ppe Manfred Weber che ha avviato un dialogo con la leader dell’Ecr: Giorgia Meloni.

[…] Ma l’ipotesi che diventi realtà è fortemente esagerata. Per una questione numerica, ma soprattutto politica. Innanzitutto, […] Ppe ed Ecr sono lontani dalla maggioranza assoluta. Per tenere in piedi la Commissione servirebbe una terza gamba, quella liberale. Ma il leader di Renew, Emmanuel Macron, ha già escluso un accordo con i conservatori.

Per giunta, ci sono profonde incompatibilità politiche tra Ppe ed Ecr. La Cdu tedesca […] è molto più moderata e scettica rispetto alla linea Weber […]. Ma soprattutto c’è l’ostacolo polacco: nel gruppo di Meloni c’è il PiS, il partito di destra al governo in Polonia, che proprio ieri si è visto bocciare dalla Corte di giustizia Ue la riforma della giustizia […] per violazione dello stato di diritto.

Per giunta nel Ppe c’è il partito di opposizione in Polonia, guidato da Donald Tusk, reduce da una gran manifestazione che punta a scalzare il premier Mateusz Morawiecki (alleato di Meloni) alle elezioni di novembre: difficile vederli nemici in autunno in Polonia e alleati in primavera in Europa. Ciò che può accadere è che qualche partito conservatore entri nel Ppe, come nel caso del premier ceco Petr Fiala, che già governa con partiti moderati. E’ complicato che un salto del genere possa farlo Meloni […]. Urge un piano B.

